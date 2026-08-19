Los hermanos que se beneficiaron con contratos millonarios por nexos con Andy López Beltrán

En Tabasco se forjó la amistad entre los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio con Andy López Beltrán, hijo del expresidente de México.

Ellos forman parte de “El Clan”, el grupo de empresarios beneficiados con obras y contratos millonarios por sus nexos con el hijo del expresidente.

Lo mismo participaron en las obras del Tren Interurbano con el balasto, que vendieron medicamentos al IMSS e importaron combustible de Estados Unidos.

Amílcar Olán es la cara visible de las empresas beneficiadas, algunas a nombre de sus familiares o trabajadores. Su hermano Luis Alberto es considerado un operador para expandir los negocios, con presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).