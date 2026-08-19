Los hermanos que se beneficiaron con contratos millonarios por nexos con Andy López Beltrán
Los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio construyeron una red de negocios por sus nexos con Andy López Beltrán, hijo del expresidente de México.
En Tabasco se forjó la amistad entre los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio con Andy López Beltrán, hijo del expresidente de México.
Ellos forman parte de “El Clan”, el grupo de empresarios beneficiados con obras y contratos millonarios por sus nexos con el hijo del expresidente.
Lo mismo participaron en las obras del Tren Interurbano con el balasto, que vendieron medicamentos al IMSS e importaron combustible de Estados Unidos.
Amílcar Olán es la cara visible de las empresas beneficiadas, algunas a nombre de sus familiares o trabajadores. Su hermano Luis Alberto es considerado un operador para expandir los negocios, con presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).