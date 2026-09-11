VIDEO: Investigaciones vinculan a Andy López Beltrán con red de corrupción del sector farmacéutico

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmaba que el desabasto de medicamentos era consecuencia de haber roto el monopolio de distribuidores corruptos; sin embargo, su hijo Andy López Beltrán causó un inmenso daño en el sector farmacéutico con su “Red del malestar”.

De acuerdo con datos de la Unidad de Investigación de Azteca Noticias, en la red de tráfico de influencias hay operadores clave, cercanos a Andy López Beltrán, como Amílcar Olán, los hermanos Dagnino y Alejandro Calderón Alipi, que se beneficiaron con miles de millones de pesos mediante adjudicaciones directas, empresas recién creadas y sobreprecios abusivos.