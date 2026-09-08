“AMLO es un mentiroso que sabe mentir, Andy no": Natalia Torres, analista política, sobre el caso de huachicol fiscal (VIDEO)

Andy López Beltrán, señalado de estar involucrado en una red de huachicol fiscal, no tiene la capacidad política de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguraron las analistas políticas Natalia Torres y Jimena Villicaña.

¿Qué dijeron las analistas sobre Andy López Beltrán en Hechos AM?

En la mesa de debate de Hechos AM de Azteca Noticias, Torres recordó los escándalos en los que se ha visto involucrado el hijo de AMLO, como los contratos otorgados a Amílcar Olán provenientes del Tren Maya, del Tren Interoceánico o el cónclave en el cual cerraron un restaurante en La Condesa, en la Ciudad de México.

“Andrés Manuel no tenía este tipo de escándalos en presidencia. Él es un mentiroso que sabe mentir y sabe mentir bien. Andy no, porque Andy no ha hecho absolutamente nada. Hasta mintiendo es malo”, afirmó Torres.

La crítica al futuro político de Morena y al legado de AMLO

Por su parte, Jimena Villicaña consideró que es una “justicia divina” Andy entierre el movimiento de su padre, ya que en Morena tenían una “ambición por llegar al poder”.

“Es cierto cuando dicen que no odiaban a la mafia del poder, deseaban con todas sus ansias convertirse en ello; llegar al poder para perpetuarse en él y sobre todo para beneficiarse de México”, destacó Villicaña.

