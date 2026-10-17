7 años del “Culiacanazo": ¿Qué pasó con los protagonistas del día que Ovidio Guzmán fue detenido y liberado?

El 17 de octubre de 2019 el norte del país se convirtió en una escena de terror, violencia y pánico. Una historia como esta marcó la agenda del país: el denominado "Culiacanazo" o el "Jueves Negro", día en que Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán fue detenidoy liberado.

"El Ratón", como conocen en el Cártel de Sinaloa a Ovidio Guzmán, finalmente fue detenido el 5 de enero de 2023 en Culiacán y entregado a Estados Unidos, país que lo buscaba e incluso ofreció una jugosa recompensa de hasta 5 millones de dólares por él.

¿Qué pasó durante el "Culiacanazo" en Sinaloa?

Las fuerzas de seguridad federales se desplegaron en Culiacán y tras confirmarse que Ovidio Guzmán fue detenido, el estado entró en una situación de violencia por parte de gente del cártel, la cual desató caos, incendios, narcobloqueos y robos para que fuera liberado.

El saldo de aquel "Jueves Negro" fue de ocho muertos, siete militares y un civil, 16 heridos, ocho soldados secuestrados y liberados después, 51 presos fugados del penal, 19 bloqueos en calles y avenidas, 68 vehículos militares con impactos de bala y agresiones al Cuartel Militar en Culiacán.

La decisión de liberar al hijo de "El Chapo" Guzmán—actualmente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos—fue tomada por Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México.

El argumento fue que se buscó evitar violentas consecuencias contra la población. Finalmente, más tarde, "El Ratón" cayó el 5 de enero de 2023, en el municipio de Jesús María, en Culiacán.

¿Dónde está Ovidio Guzmán? Esto pasó con él

“El Ratón” actualmente está preso en Estados Unidos y se declaró culpable en 2025 de diversos cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Este 14 de octubre de 2026, se dio a conocer que su audiencia que se tenía prevista para el 7 de diciembre de 2026 en la Corte de Distrito en Chicago se aplazó para el el 14 de abril de 2027.

Ahora es testigo cooperante para brindar información las autoridades estadounidenses y así obtener beneficios durante la etapa de sentencia.

Kevin Gil Acosta

Kevin Gil Acosta, "El 200", fue trasladado a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025. De acuerdo con el Departamento de Justicia de ese país, este sujeto encabezaba un grupo de sicarios y participó en los ataques contra militares durante el "Culiacanazo"

Durante esa operación, Gil Acosta dirigió a sicarios armados con AK-47, M-16 y AR-15 en ataques contra funcionarios del gobierno y del ejército mexicanos.

Martín Zazueta, "Piyi"

Martín Zazueta, "Piyi", fue enviado a Estados Unidos. También es conocido como Mario Alexander Gámez Cuevas. Fue vinculado con los ataques a las autoridades durante el operativo contra Ovidio Guzmán.

Otro personaje fue Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias "El Perris" fue señalado entre por encabezar el "Culiacanazo" de 2019, pero en mayo de 2025, fue abatido.

Alfonso Durazo confirmó la identidad de Ovidio Guzmán

El 17 de octubre de 2019, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó la liberación de Ovidio Guzmán.

Informó que a las 15:30 horas una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento “Tres Ríos” de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda.

Dentro de ella, dijo, estaban cuatro personas, entre ellas Ovidio Guzmán López, por lo que su captura, dijo, generó que "varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla".

Asimismo, informó, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico. A siete años de aquella confirmación, Alfonso Durazo ahora es gobernador de Sonora.