Del Culiacanazo a la protección política: Los nexos de AMLO con el cártel de Sinaloa

La relación entre el AMLO y las figuras vinculadas al cártel de Sinaloa está marcada por episodios de alta tensión y decisiones que sacudieron la opinión pública. Uno de los puntos de quiebre ocurrió durante 2019, cuando el entonces presidente López Obrador mostró un enojo sin precedentes al ser interrogado sobre el operativo en el que se capturó y posteriormente se liberó a Ovidio Guzmán.

Aunque inicialmente se cuestionó si existía una negociación entre las fuerzas federales y la organización criminal, fue un año después cuando el mandatario admitió públicamente haber instruido la suspensión de dicha operación y la puesta en libertad del señalado.

Gestos de cortesía y diplomacia con la familia

La administración federal mantuvo una serie de interacciones con el entorno cercano de la familia Guzmán que fueron interpretadas como señales de proximidad.

En 2020, se documentó el encuentro donde el entonces jefe del Ejecutivo saludó personalmente a la madre de Joaquín Guzmán, a quien le confirmó haber recibido una misiva de su parte.

Estas acciones no quedaron solo en gestos, pues el presidente intercedió directamente para que las hermanas del líder criminal recibieran apoyo institucional y facilidades, bajo las normativas vigentes, para realizar visitas en territorio estadounidense.

Reacciones ante la violencia y críticas internacionales

El manejo de la inseguridad también generó fricciones diplomáticas. Tras el asesinato de dos clérigos jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua durante 2022 a manos de una célula del cártel, el mandatario arremetió contra las alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos, calificándolas como una estrategia política de sus detractores.

Este tipo de posturas alimentaron las consignas de manifestantes que lo señalaron directamente, así como las sospechas de la oposición sobre posibles coaliciones con el narcotráfico.

La situación escaló cuando medios extranjeros publicaron investigaciones sobre presuntos lazos de personas cercanas a su círculo con la delincuencia, ante lo cual el entonces presidente respondió filtrando el contacto telefónico de la periodista del New York Times, argumentando la defensa de su investidura.

El apoyo incondicional de AMLO a Rocha Moya

En el tramo final de su gestión, el mandatario brindó un soporte total al gobernador Rubén Rocha Moya, incluso después de que trascendiera una supuesta reunión del funcionario estatal con figuras como Ismael Zambada, Héctor Melecio Cuen y Joaquín Guzmán López.

Este respaldo fue visto como la consolidación de una línea política que priorizó la ausencia de confrontación directa, bajo el precepto de otorgar garantías a personajes señalados por la justicia, amparándose en la estrategia nacional de evitar los enfrentamientos armados.