Notas
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De "El Chilango" a César Gastélum: Estos son los 10 influencers asesinados por la guerra entre "Los Chapitos" y "La Mayiza"
Desde que inició la guerra entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, han habido diversos asesinatos, entre ellos los de 10 influencers que incluyen a César Gastélum.
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Operador clave del Cártel de Sinaloa ligado a Ovidio Guzmán y ataques al Ejército, él es Adrián "El 20"
Vinculado a los Culiacanazos y ataques al Ejército, así operaba Adrián “N”, alias “El 20", jefe regional del Cártel de Sinaloa detenido en Mazatlán.
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Fue clave para salvar a Ovidio Guzmán: capturan a "El 20" por agredir a soldados
Adrián “N”, “El 20”, es presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa. Habría tomado parte en las agresiones al Ejército en las operaciones para detener a Ovidio Guzmán.
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¿Dónde están los capos del Cártel de Sinaloa? Mapa de líderes en EU
De cadenas perpetuas a los prófugos: La situación legal de ‘El Mayo’, ‘El Chapo’ y sus herederos en Estados Unidos; el mapa de los capos detenidos y sentencias.
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"¡No intente detenerlos!": ICE ofrece 10 millones de dólares por "Los Chapitos"; alerta que son armados y peligrosos
ICE activó la búsqueda de “Los Chapitos” y ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita capturar a los hijos de “El Chapo”.
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Quiere apelar su cadena perpetua: "El Chapo" envía otra carta
“El Chapo” Guzmán sigue insistiendo su extradición de los Estados Unidos a México mandando cartas al juez Brian Cogan; esta vez pidió que apelen su condena de cadena perpetua.