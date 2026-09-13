Notas
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Era exlugarteniente de "El Chapo" Guzmán: Sentencian a más de 29 años a "El Flaco" Salgueiro
La Fiscalía General de la República sentenció a más de 29 años “El Flaco” Salgueiro, exlugarteniente de “El Chapo” Guzmán; ¿en dónde operaba?
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Esto se sabe de "El Casco": el violento operador de "Los Chapitos" para acabar con "La Mayiza"
Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco”, es jefe de plaza clave de “Los Chapitos” en la guera contra “Los Mayos” en Sinaloa. ¿Cuál es su papel en el cártel?
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¿Quiénes son "Los Menores"? El brazo armado de "Los Chapitos" vinculado al secuestro y asesinato de diez mineros en Sinaloa
Tras la detención de dos integrantes por el secuestro de diez mineros en Sinaloa resonó el nombre de la facción criminal “Los Menores”, perteneciente a “Los Chapitos"; ¿quiénes son?
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VIDEO | "Ando molesta": Suspenden cuenta de TikTok a Emma Coronel y pide una explicación; ¿qué dijo?
Emma Coronel, esposa del narcotraficante “El Chapo” Guzmán, publicó un video en donde expuso que pasó con su cuenta de TikTok, red social que
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VIDEO | Por esta inesperada razón "El Chapo" Guzmán se salvó de ser baleado antes de su captura
“El Chapo” Guzmán fue ubicado por fuerzas de seguridad federales en México, pero un detalle evitó que le dispararan y quizás abatirlo antes de ser detenido.
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VIDEO: Los vestidos de lujo de las gemelas de "El Chapo" y Emma Coronel por sus XV años; diseñadora comparte imágenes
Emali Guadalupe y María Joaquina, hijas de “El Chapo” y Emma Coronel, celebraron sus XV años con vestidos de alta costura diseñados por April Black Diamond.