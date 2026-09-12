Revelan que Irán utilizó IA para planear ataques contra EU

La herramienta de IA Claude habría sido utilizada desde Irán para realizar actividades que iban desde vigilancia hasta la planeación de posibles ataques contra intereses de Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de la empresa Anthropic.

La compañía estadounidense identificó entre los casos analizados a un grupo de ciberdelincuentes vinculado con Irán que recurrió al modelo para obtener recomendaciones relacionadas con posibles ataques contra fuerzas navales estadounidenses ubicadas en la región.

¿Cómo utilizaron la IA para planear ataques contra Estados Unidos?

Para utilizar el servicio, los operadores iraníes tuvieron que superar una limitación adicional, pues Claude no está disponible oficialmente en ese país, por lo que Anthropic detectó que los usuarios recurrieron a redes privadas virtuales y números telefónicos extranjeros como mecanismos para esquivar las restricciones y acceder a la plataforma.

Según el reporte, los modelos fueron empleados para manejar grandes cantidades de datos relacionados con personas consideradas de interés para las autoridades, pues se encontraron datos de datos sobre periodistas, activistas, políticos y disidentes.

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Anthropic advirtió que esta capacidad puede incrementar la eficiencia de sistemas de vigilancia gubernamentales que ya existen, al facilitar la organización y análisis de grandes volúmenes de información.

Irán también utilizó IA para generar propaganda

Anthropic también identificó actividades relacionadas con propaganda, mientras que otros casos registrados durante los últimos ocho meses estuvieron vinculados con armas convencionales y operaciones cibernéticas.

China, Rusia y Yemen aparecen también en el reporte entre los países relacionados con usos indebidos de los modelos de inteligencia artificial de la compañía.

Los casos llevaron a Anthropic a intervenir y restringir determinadas actividades ante los riesgos asociados con sus herramientas. No obstante, la compañía reconoció que existe un problema para distinguir en todos los casos entre una investigación legítima y una actividad con intenciones maliciosas.

