El tráfico en la CDMX cuesta a cada habitante más de 10 mil pesos al año

Quedarse atrapado entre filas interminables de vehículos no solo agota la paciencia y desgasta la salud emocional de quienes viven en la capital; también tiene un precio altísimo y tangible que se cobra directamente del bolsillo de los ciudadanos. El tráfico en la CDMX es la prueba latente de esta realidad.

De acuerdo con el estudio "Costo del Tráfico 2026", presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la congestión vehicular en la Ciudad de México le cuesta a cada capitalino 10 mil 721 pesos al año. Esta cifra refleja la factura invisible que pagan diariamente millones de personas al perder horas productivas, combustible y oportunidades de descanso o convivencia familiar atrapados en el asfalto.

211 horas al año: El equivalente a casi nueve días perdidos

El impacto de la movilidad urbana en la capital del país supera por mucho el promedio nacional. Mientras que a nivel general la congestión le quita a cada mexicano 111 horas al año, en la Ciudad de México cada persona que se traslada pierde en promedio 211 horas anuales debido al tráfico.

🚗 En 32 ciudades de México, el tráfico cuesta más de mil millones de pesos al año en cada una. De acuerdo con Costo del tráfico 2026, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Dat’s Why, la Ciudad de México concentra el mayor costo, con $81.7 mil millones al año. Le siguen Monterrey ($19.0 mil millones), Guadalajara ($17.5 mil millones), Tijuana ($7.1 mil millones), Puebla-Tlaxcala ($7.0 mil millones), Toluca ($5.7 mil millones), Juárez ($4.7 mil millones) y Mérida ($3.7 mil millones). Consulta el análisis completo sobre el costo del tráfico en las 44 zonas metropolitanas: https://t.co/CvLdb8tGHR — IMCO (@imcomx) October 20, 2026

Ese tiempo perdido equivale a pasar casi nueve días completos del año sin poder salir de un vehículo o del transporte público, lidiando con los embotellamientos de una de las zonas metropolitanas más congestionadas del país.

El peso de la crisis metropolitana

El análisis del IMCO advierte que el problema no se distribuye de manera equitativa en el territorio nacional. En conjunto, apenas cinco zonas metropolitanas del país concentran el 65% del costo total derivado del tráfico vehicular.

🚗 El tráfico en 44 zonas metropolitanas de México cuesta, en promedio, $5,645 y 111 horas al año por persona. En el estudio Costo del tráfico 2026, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Dat’s Why analizaron los traslados de 32.5 millones de personas. El costo promedio equivale a 18 días de salario, mientras que el tiempo perdido representa 4.6 días completos al año. Los usuarios de transporte público, que representan el 40% de las personas que se trasladan, concentran 57% de las horas perdidas y el 55% del costo de oportunidad. En promedio, pierden 140 horas y $7,294 al año, frente a 94 horas y $4,811 entre quienes usan vehículo privado. Cinco zonas metropolitanas concentran dos terceras partes del costo: Ciudad de México ($81.7 mil millones), Monterrey ($19 mil millones), Guadalajara ($17.5 mil millones), Tijuana ($7.1 mil millones) y Puebla-Tlaxcala ($7 mil millones). Consulta el estudio completo y las boletas por ciudad: https://t.co/CvLdb8t8Sj #Movilidad #Tráfico #Competitividad — IMCO (@imcomx) October 20, 2026

De ese total nacional, la Ciudad de México acumula por sí sola el 40% de la carga económica (equivalente a más de 81 mil millones de pesos), evidenciando que los patrones de desplazamiento han rebasado la capacidad operativa de la capital.

Además, el estudio subraya que los usuarios de transporte público resienten un costo desproporcionado frente a quienes viajan en automóvil particular, reflejando una crisis de movilidad que urge atender con alternativas eficientes y transporte digno.

