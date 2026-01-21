¡Llegan los anuncios a ChatGPT! Estas serán las cuentas afectadas por los nuevos cambios

ChatGPT , el asistente de Inteligencia Artificial más utilizado del mundo, anunció que durante las próximas semanas llegarán los anuncios a la plataforma de IA, pero ¿cómo serán estos comerciales y a qué cuentas afectará?

La compañía aseguró que los nuevos anuncios en ChatGPT no afectarán la privacidad de las y los usuarios o la forma en la que utilizan la aplicación.

¿Cómo serán los anuncios en ChatGPT?

A través de un comunicado, ChatGPT explicó la manera en la que se verán los anuncios en la plataforma de Inteligencia Artificial; te compartimos los detalles.

La publicidad aparecerá en la parte de abajo de la respuesta que solicitó el usuarios y contará con la etiqueta de "Patrocinado" para que no haya confusión, además mostrará un producto que podría funcionarle al usuario.

OpenAI, aseguró que los anuncios de ChatGPT no influirán en las respuestas de la plataforma, además, los usuarios podrán desactivar la "personalización" y borrar los datos que se usen para los anuncios.

¿Cómo serán los anuncios de ChatGPT?|CHATGPT

¿Qué cuentas se verán afectadas por los anuncios de ChatGPT?

¿Estás en la lista negra? La compañía de Inteligencia Artificial, explicó que los anuncios están la fase de prueba, por lo que comenzarán a habilitarse en algunas zonas de Estados Unidos a lo largo de las próximas semanas.

Por otro lado, compartieron la lista de cuentas afectadas por los anuncios en la plataforma de IA:



Cuentas con planes gratis

ChatGPT GO

Por su parte, las suscripciones a ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Business y ChatGPT Enterprise no se verán afectadas por los anuncios.

Además, de acuerdo con la compañía de IA, los anuncios también pueden marcar la diferencia para las pequeñas empresas y marcas emergentes que buscan competir.

"Cuando empecemos a probar los primeros anuncios en las próximas semanas, queremos escuchar a los usuarios para asegurarnos de que los anuncios mantengan un acceso amplio a la IA y la confianza que hace valioso a ChatGPT", dijo la empresa a en un comunicado.