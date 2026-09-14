¿Te quedas sin luz este lunes? Anuncian apagón masivo en México este 14 de septiembre 2026: Regiones afectadas y horarios clave

¡Atención, mexicanos! La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó la suspensión temporal del servicio eléctrico en algunas regiones de México para este lunes 14 de septiembre; te compartimos los municipios afectados y los horarios del apagón masivo.

El corte de luz ocurre días antes de las celebraciones de las Fiestas Patrias 2026, por lo que se esperan varias horas sin servicio de energía eléctrica.

Horarios del apagón de CFE: ¿A qué hora inicia y cuándo vuelve la energía en México?

Se espera que los cortes de luz en México comiencen alrededor de las 9:30 o las 11:00 horas de este 14 de septiembre, dependiendo del estado afectado.

Por su parte, el servicio de electricidad se reanudará alrededor de las 16:00 horas, por lo que los estados afectados permanecerán sin luz casi todo el día. Se recomienda tomar precauciones necesarias.

Municipios y colonias que no tendrán luz este 14 de septiembre 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reveló que Veracruz y San Luis Potosí son las dos regiones afectadas por los apagones masivos de este lunes; te compartimos la lista de municipios afectados.

Cortes de luz en Veracruz:

La suspensión de energía eléctrica en Veracruz se llevará a cabo en toda la comunidad de Chachalacas, en el municipio de Úrsulo Galván; el corte de luz será de 9:30 a 16:00 horas de este lunes.

Cortes de luz en San Luis Potosí:

Por otro lado, tres comunidades del municipio Axtla de Terrazas, en San Luis Potosí se quedarán sin luz durante la mayor parte de este lunes 14 de septiembre 2026; estas son las regiones afectadas.



Ahuacatitla.

Santo Domingo.

Temalcaco.

La suspensión de luz en San Luis Potosí se llevará a cabo desdelas 11:00 hasta las 16:00 horas; se pide tomar precauciones.

¿A qué hora es el apagón de luz en México para este lunes?|REDES SOCIALES

¿Por qué hay suspensión del servicio eléctrico hoy?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) explicó que los cortes de luz se deben a las labores de mantenimiento en la red eléctrica para mejorar la calidad del servicio, por lo que la suspensión del servicio se llevará a cabo como una forma de proteger a las y los usuarios.

Recomendaciones ante el corte de luz de CFE en México

Debido al apagón masivo en algunas regiones de México, se compartieron algunas recomendaciones de los ciudadanos para poder tomar en cuenta, pero ¿cuáles son?



Desconecta los aparatos electrónicos; evitará descargas o sobre cargas cuando regrese la electricidad a tu hogar.

Mantén bien cerradas las puertas del refrigerador y congelados; los alimentos se mantendrán en buen estado por mucho tiempo.

Si alguien depende de equipo médico, es importante notificarlo con anticipación.

Mantén cargado tu celular, computadora o cualquier dispositivo electrónico.

Mantén cargadas las pilas de emergencia, trata de usarlas lo menos posible.

Además, los expertos recomiendan tener a la mano algunas linternas, velas, pilar y radio portátil, así como pilas de emergencia extras.