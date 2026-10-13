¡No te quedes a oscuras! CFE confirma apagones en Torreón: conoce las fechas exactas

Los apagones en Torreón, Coahuila, paralizarán diversas zonas de la ciudad durante esta semana. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejecutará intensos trabajos de mantenimiento preventivo en la red local, situación que provocará cortes de luz programados del 13 al 17 de octubre.

Las cuadrillas de la dependencia operarán desde las 10:30 hasta las 18:30 horas. Si habitas o administras un comercio en las áreas involucradas, necesitas tomar previsiones urgentes para enfrentar estas ocho horas diarias sin suministro eléctrico.

Calendario oficial: ¿Qué calles se quedan sin luz?

La CFE dividió su operativo de modernización en cinco jornadas estratégicas. Verifica tu ubicación para organizar tus actividades y evita sorpresas que frenen tu productividad:



Martes 13 de octubre: Avenida Rincón del Cristo en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas .



Avenida Rincón del Cristo en la colonia . Miércoles 14 de octubre: Calles Internacional, Lorenzo Avalos, Tamaulipas, Tampico y Veracruz en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas .



Calles Internacional, Lorenzo Avalos, Tamaulipas, Tampico y Veracruz en la colonia . Jueves 15 de octubre: Avenida de La Paz, Xochimilco, Ixtacalco, Xaltepec y Tacuba en la colonia Francisco Villa.



Avenida de La Paz, Xochimilco, Ixtacalco, Xaltepec y Tacuba en la colonia Viernes 16 de octubre: Calles Durango, Nuevo León, Tampico y Veracruz en la colonia Santiago Rámirez III .



Calles Durango, Nuevo León, Tampico y Veracruz en la colonia . Sábado 17 de octubre: Calles Héroes Río Blanco, Lorenzo Ávalos y Tampico en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas.

Los técnicos de CFE avanzarán estrictamente bajo este cronograma. Anticipa tus labores para que la suspensión temporal no afecte tu rutina diaria.

¿Por qué cortan la energía y cómo proteger tu hogar?

El personal técnico necesita desenergizar las líneas eléctricas para intervenir la infraestructura de forma segura, reforzar el cableado y garantizar un servicio sin variaciones de voltaje a futuro.

Frente a este escenario, actúa rápido: carga tus dispositivos móviles al máximo, prepara lámparas portátiles y reduce las aperturas del refrigerador para salvar tus alimentos. Además, desconecta tus pantallas y electrodomésticos sensibles; así los proteges de posibles picos de energía cuando el sistema restablezca el flujo.

Finalmente, si sufres una interrupción del servicio fuera de las zonas anunciadas o notas fallas físicas en tu medidor, contacta directamente a los canales oficiales de atención de la CFE. Nunca intentes manipular las instalaciones por tu cuenta, deja que los expertos evalúen el problema.

Con información de Info 7