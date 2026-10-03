Localizan muertos a dos trabajadores de CFE en Puebla tras 98 días desaparecidos

Dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron encontrados sin vida en el municipio de Huauchinango, Puebla, luego de más de tres meses de haber sido reportados como desaparecidos.

Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García, estaban desaparecidos desde el 26 de junio de 2026, y fueron hallados en la zona boscosa del municipio de Huauchinango.

Trabajadores de CFE salieron a atender un reporte y desaparecieron

Ambos salieron a trabajar, pero perdieron comunicación en los límites entre Puebla y el estado de Hidalgo.

Las camionetas en las que viajaban Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García fueron halladas abandonadas en el municipio de Acaxochitlán.

Desaparecieron cuando atendían una orden de trabajo para conectar el servicio de luz en algunas localidades de este municipio, en la zona montañosa de Hidalgo.

Cuando iban a bordo de su camioneta por la carretera federal México-Tuxpan fue la última vez que se supo de ellos y se perdió la comunicación.

Capturan a tras desaparición de trabajadores de CFE

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a ocho personas, quienes fueron vinculadas a proceso por el delito de secuestro agravado.

El vehículo donde iban los trabajadores habría sido modificado, pueal ser localizado, las autoridades observaron que la unidad no tenía todos los logotipos y calcomanías oficiales de la CFE.