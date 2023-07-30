Aplazan audiencia del hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro, por lavado de activos

La audiencia de legalización de captura contra Nicolás Petro y Daysuris Vásquez fue suspendida por la ausencia del abogado de la exesposa del hijo del presidente en Bogotá.

Fuentes locales han informado que el abogado de Daysuris Vásquez está viajando desde la ciudad de Barranquilla hacia Bogotá para presentarse como su defensa. Ante la situación, la Fiscalía General deberá radicar una nueva audiencia.

¿Cuál es el caso contra Nicolás Petro?

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido en una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, informó la Fiscalía General, en un hecho que, según políticos y analistas, podría golpear la gobernabilidad del mandatario.

El hijo de Petro fue detenido en la ciudad de Barraquilla junto con su exesposa Daysuris del Carmen Vásquez, quien en marzo aseguró que dos personas acusadas de tener vínculos con el narcotráfico le entregaron a su antiguo cónyuge dinero en efectivo para apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro sin que este fuera informado.

De acuerdo con la denuncia, Nicolás Petro, un político del departamento del Atlántico, en el norte de Colombia, se habría quedado con el dinero de los narcotraficantes a cambio de incluirlos en los esfuerzos de paz de su padre, aunque el hijo de Gustavo Petro calificó de infundadas las acusaciones.

Se hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y Daysuris del Carmen Vásquez Castro por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha. Fiscalía General de la República

"Los capturados serán puestos a disposición de un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías", agregó la Fiscalía General.

La Procuraduría General anunció la asignación de una funcionaria especial para intervenir en las diligencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento de Nicolás Petro.

Nicolás Petro su exesposa fueron trasladados desde la ciudad de Barranquilla a la sede de la Fiscalía General en Bogotá bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó un avión, vehículos blindados, motocicletas y decenas de funcionarios.

¿Qué respondió Gustavo Petro por la detención de su hijo?

El presidente Petro expresó en X, la plataforma antes conocida como Twitter, su dolor por la detención de su hijo y se comprometió a ofrecer todas las garantías a la Fiscalía General para que proceda de acuerdo con la ley.

Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days



Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2023

"Como persona y padre me duele tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por cárcel. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores", aseguró Petro. "Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones", agregó.