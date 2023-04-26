Gustavo Petro, de Colombia, anuncia cómo quedará su nuevo gabinete

Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció hoy miércoles 26 de abril cómo quedará su nuevo gabinete luego de que un día antes solicitara la renuncia protocolaria de todos sus ministros.

A través de un comunicado, el mandatario colombiano explicó que estableció una hoja de ruta para llevar a cabo el cambio por el cual votaron millones de ciudadanos en el país.

Explicó que rechazó el diálogo propuesto por los exintegrantes del gabinete debido a que él pretende persistir con el programa y vocación de grandes acuerdos nacionales.

“Reafirmamos nuestro compromiso de ser siempre fieles al mandato popular recibido, y hemos decidido configurar un gobierno para redoblar nuestra agenda de cambio social al servicio de las grandes mayorías de ciudadanos y pueblos de Colombia”, se lee en el documento compartido en las redes sociales de Gustavo Petro.

¿Cómo quedó el gabinete de Gustavo Petro en Colombia?

Asimismo indicó que construyó un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno “que será la base de un acuerdo nacional franco para seguir trabajando al servicios de las comunidades de todo el país”.

Ricardo Bonilla será el nuevo Ministro de Hacienda.

Jhenifer Mojica será la nueva Ministra de Agricultura.

Luis Fernando Velasco será el Ministro del Interior.

Guillermo Alfonso Jaramillo será el Ministro de Salud.

Yesenia Olaya será la Ministra de Ciencia.

Mauricio Lizcano será Ministro de TIC.

William Camargo será Ministro de Transporte.

Carlos Ramón González será el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Gustavo Petro solicita la renuncia protocolaria de sus ministros

Gustavo Petro pidió el martes 26 de abril la renuncia protocolaria a sus ministros para reorganizar su gabinete. La renuncia de los ministros colombianos sucede en momentos en que el mandatario tramita con dificultad decisivas reformas políticas, económicas y sociales en el Congreso.

La decisión de Petro se conoció después de que el martes en la noche se levantó en la Cámara de Representantes la sesión de debate de la controvertida reforma a la salud al no cumplir con el quorum necesario. Además de esa reforma, Petro impulsa otros proyectos: uno de reforma laboral y otro para modificar el sistema de pensiones.

