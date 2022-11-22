Rey de Arabia Saudí decreta día festivo por triunfo ante Argentina

El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, decretó que el miércoles (23 de noviembre de 2022), será día festivo en toda la nación con motivo de "la victoria de la selección saudí contra la selección Argentina en la Copa del Mundo", según el reporte de SPA, la agencia de noticias oficial del país árabe.

Salman bin Abdelaziz, rey de Arabia Saudí, decretó que este miércoles será festivo en todo el país con motivo de "la victoria de la selección saudí contra la selección argentina en la Copa del Mundo", informó la agencia de noticias oficial del país árabe SPA.

En un comunicado de la corte reproducida por la agencia de noticias oficial de Arabia Saudí, se informó que el rey Salman bin Abdelaziz: "decretó que mañana, miércoles, será día festivo para todos los sectores públicos y privados en el país, así como para todos los estudiantes".

Además se informó que la decisión fue tomada luego de que el monarca árabe aceptara la sugerencia de su hijo, el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.

روح وإصرار، وفوزٌ تاريخي، أسعدتم به الجميع.

مبروك للوطن، وقيادته، وشعبه، ولصقورنا الخضر 🇸🇦#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/4PC4jkPduw — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 22, 2022

Saudíes celebran histórica victoria sobre Argentina en Qatar 2022

Arabia Saudí sorprendió al "mundo entero" luego de superar 2-1 a la favorita selección de Argentina en su debut en el Mundial de Qatar 2022, lo que provocó una oleada de orgullo árabe en el contexto del primer torneo que se juega en el Medio Oriente.

Orgulloso del triunfo de los Halcones Saudíes, Saad, un aficionado de Riad que se encuentra en Qatar, señaló que: "Hemos vencido a Argentina, uno de los grandes equipos del mundo. Nuestros muchachos han jugado muy bien, ha sido increíble".

Cabe señalar que además de un orgullo para Arabia Saudita, también se trata de un momento reconfortante para el anfitrión de Qatar 2022, que ha enfrentado una serie de críticas acerca de los derechos humanos en el conservador país musulmán. De hecho, el emir de Qatar se echó la bandera saudí sobre los hombros en el estadio, luego del partido.

Una cadena de televisión de Arabia Saudí, mostró una larga fila de coches con mujeres con velo de pie en sus techos abiertos mientras agitaban las banderas saudíes. Otros coches llevaban a niños que celebraban el partido haciendo la señal de la victoria.