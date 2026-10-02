Se derrumba un arco marino tras más de 500 años de su formación: ¿Dónde fue?

El majestuoso arco de Hōlei, que se alzaba a unos imponentes 27 metros de altura en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, en la Isla Grande, deslumbraba a visitantes y locales con su belleza única.

Su historia comenzó hace aproximadamente 550 años, cuando la furia de un antiguo flujo de lava, proveniente de uno de los seis volcanes de la isla, chocó contra los escarpados bordes del acantilado, moldeando así esta bóveda natural.

¿Cuándo se derrumbó este arco?

Aunque la hora exacta del derrumbe permanece como un misterio, el equipo del parque reportó que el arco aún estaba el miércoles 23 de septiembre, cerrado temporalmente debido a la tormenta tropical "Nolo".

Sin embargo, al reabrir el lunes 28 de septiembre, el panorama había cambiado drásticamente. "Descansa en paz, Arco Marino Hōlei", compartieron en redes sociales desde el Parque Nacional de los Volcanes, mostrando impactantes imágenes del antes y el después que evidencian la transformación abrupta del paisaje.

Para el 30 de septiembre se muestra el espacio vacío donde solía estar el arco marino de Hōlei| CNN

La metamorfosis de esta costa salvaje y remota era inevitable, anticipada desde hace tiempo por el Servicio de Parques Nacionales. La fugacidad de esta maravilla natural estaba grabada en su esencia.

“El arco marino acabará derrumbándose en el mar. Sin embargo, otros lo reemplazarán a medida que el acantilado se desplace lentamente hacia el interior”, explicaron.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) añadió que la vida útil del acantilado estaba determinada por la erosión diferencial, un proceso por el cual la roca más blanda se desgasta más rápido y con mayor intensidad que la roca más fuerte y resistente.

¿Ahora que pasará tras su caída?

El Parque Nacional de los Volcanes pidió a los visitantes mantenerse alejados de los bordes inestables de los acantilados, en aras de protegerse a sí mismos y a los equipos de emergencia ante cualquier eventualidad.

Los paisajes cambian, la naturaleza se transforma, y en este ciclo eterno de creación y destrucción, el arco de Hōlei dejó una marca imborrable, recordándonos la brevedad y la magnificencia de la vida natural.

Con información de CNN