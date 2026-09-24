¡Se convertirá en huracán! Alerta en Hawái por intensificación la tormenta tropical Nolo

El Centro Nacional de Huracanes reporta que la formación de la tormenta tropical Nolo a 498 kilómetros al sur de la Isla Grande de Hawái.

El informe indica que presenta vientos sostenidos de 64 km/h, desplazándose a 9.6 km/h al oeste-noroeste, por lo que existe una vigilancia de huracán.

¿La tormenta tropical Nolo se convertirá en huracán?

El pronóstico indica que la tormenta tropical Nolo mantiene una trayectoria que podría llevarla a convertirse en huracán durante este jueves 24 de septiembre, además, el sistema continuaría fortaleciéndose y podría alcanzar la categoría 3 entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado.

Uno de sus principales efectos es la presencia de lluvias intensas en distintas zonas de las islas Hawái, las cuales podrían generar inundaciones, así como deslizamientos de tierra, principalmente en áreas con terrenos inclinados o de difícil acceso.

En el Pacífico se ha formado la tormenta tropical Nolo (la 19ª de esta temporada del Pacífico Este y Central), llevando vientos máximos sostenidos de 65 km/h.



Nolo se intensificará en los próximos días y pasará al sur de la Gran Isla de Hawái entre el sábado y el domingo como… pic.twitter.com/06IhGSeuK8 — Tiempo y Clima de CA (@TiempoClimaSVCA) September 23, 2026

El Centro Nacional de Huracanes estima que podrían registrarse entre 250 y 380 milímetros de lluvia, equivalentes a entre 10 y 15 pulgadas, hasta el domingo.

En Maui también se prevén precipitaciones considerables, con acumulados que podrían ubicarse entre 120 y 250 milímetros, mientras que de manera puntual podrían registrarse cantidades de hasta 500 milímetros, equivalentes a unas 20 pulgadas.

Para las demás islas principales, se pronostican cantidades menores, de entre 25 y 76 milímetros.

¿Qué es la vigilancia de huracán?

Una vigilancia de huracán no significa que las condiciones peligrosas ya estén presentes, sino que existe la posibilidad de que se registren vientos con fuerza de huracán dentro del área señalada.

Este tipo de aviso se emite normalmente con hasta 48 horas de anticipación respecto a la llegada prevista de vientos con fuerza de tormenta tropical.

Durante una vigilancia, los residentes de la zona deben permanecer atentos a las actualizaciones y prepararse para posibles afectaciones, es decir, las personas ubicadas en Isla Grande y otras zonas de las islas Hawái deben seguir de cerca el desplazamiento y fortalecimiento de Nolo.