Declaran Estado Presidencial de Emergencia por huracán “Nolo"; provocaría inundaciones catastróficas en Isla Grande

El huracán Nolo se intensificó a categoría 2 durante la mañana del viernes 25 de septiembre, alcanzando vientos máximos sostenidos de 169 km/h.

Además, los pronósticos indican que, durante el fin de semana, podría fortalecerse hasta convertirse en un huracán mayor, poniendo en riesgo la zona sur de Hawái.

Declaran estado de emergencia en Hawái

El huracán Nolo se encuentra a unos 281 kilómetros al sur de la Isla Grande y avanza en dirección hacia el norte, por lo que se espera que su aproximación más cercana ocurra la noche de este sábado 26 de septiembre.

El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el Estado Presidencial de Emergencia ante los posibles efectos de las lluvias y vientos, siendo la tercera vez que se activa en el mes de septiembre.

"Hoy, el Presidente de los Estados Unidos aprobó la solicitud de Hawái de una Declaración Presidencial de Emergencia previa a la llegada a tierra del ciclón tropical 15E (ahora huracán Nolo), que proporciona asistencia federal para medidas de protección de emergencia en todo el estado", escribió en su cuenta de X.

Today, the President of the United States approved Hawai‘i’s request for a pre-landfall Presidential Emergency Declaration for 2026-43 Tropical Cyclone 15E, now Hurricane Nolo. The declaration provides federal assistance for emergency protective measures statewide. pic.twitter.com/udCcw3dUVi — Governor Josh Green (@GovJoshGreenMD) September 26, 2026

La medida busca facilitar la respuesta de las autoridades ante las posibles afectaciones del fenómeno, que amenaza principalmente a Isla Grande con posibles precipitaciones extremas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

"Los meteorólogos predicen que podrían caer hasta 63.5 cm de lluvia en la isla de Hawái el viernes y el sábado, causando inundaciones catastróficas y potencialmente mortales", agregó en la publicación.

Piden prepararse para llegada del huracán "Nolo"

Josh Green también exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos del Servicio Nacional de Meteorología, las agencias estatales y las autoridades de cada condado.

Además, el gobernador de Hawái le recomendó a los habitantes prepararse ante posibles cambios en la trayectoria de Nolo.

A mediados de agosto, el huracán Lala pasó cerca de la Isla Grande como categoría 1 y ocasionó inundaciones graves. Posteriormente, a principios de septiembre, el huracán Lowell afectó las islas de Kauai y Niihau con vientos destructivos y lluvias intensas, dejando a miles de personas sin electricidad y provocando daños en carreteras.