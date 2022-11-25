Argentina espera triunfo ante México y “homenajear” a Maradona

La selección de fútbol de Argentina, le ha dado vuelta la página, luego de la sorprendente derrota que se llevó en su debut en el Mundial de Qatar 2022. Ahora piensa en vencer a la selección de México para no defraudar a sus hinchas, además de homenajear al fallecido Diego Armando Maradona, señaló en conferencia de prensa el Director Técnico argentino, Lionel Scaloni.

Cabe señalar que Argentina cayó 2-1 ante Arabia Saudita y el sábado (26 de noviembre de 2022) se enfrenta contra el "Tri", que viene de empatar 0-0 contra Polonia. El partido llega un día después de que se cumplen los dos años de la muerte del astro del fútbol, Diego Armando Maradona, el máximo ídolo de la "albiceleste".

En referencia a Maradona, el DT Scaloni dijo que: "Hoy es un día triste, esperamos mañana darle una alegría si nos está mirando desde el cielo... Cuando vemos imágenes parece mentira que ya no esté, es triste para los argentinos, pero esperamos que mañana sea un día alegre".

En rueda de prensa desde Qatar, Lionel Scaloni agregó que: "Es un partido de fútbol, con la responsabilidad de un país detrás esperando que nos vaya bien... Este grupo va a dejar todo hasta el último minuto que estemos en el campo para darvuelta esa situación. Después, hay que jugar los partidos y hay que demostrar que estamos bien".

DT de Argentina espera triunfo ante México

El entrenador de la selección de fútbol de Argentina se mostró confiado en que sus jugadores van a mejorar, además de que destacó que el equipo no cambiará sus convicciones por un mal resultado.



Lionel Scaloni, DT de Argentina:

Afecta porque es así, la reacción es como cuando recibís una piña, dos, tres, lo que hay que hacer es levantase. Este grupo está capacitado, de eso no hay ninguna duda, evaluamos alternativas a nuestro juego pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante.

El entrenador argentino habló acerca del "Tri", dijo que no ha mostrado buenas actuaciones en los últimos partidos y que tampoco jugó demasiado bien en su debut ante Polonia. "México es un muy buen equipo... con una idea clara demjuego, un equipo ofensivo con un gran entrenador. No creo que cambien. No estoy en la cabeza del -Tata-, pero no creo".