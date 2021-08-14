Ariel Henry declara estado de emergencia en Haití luego del sismo

Ariel Henry, el primer ministro de Haití, declaró estado de emergencia en el país, debido al sismo de magnitud 7.2 ocurrido la mañana de este sábado, por el cual se activó una alerta de tsunami.

Hasta el momento, el terremoto dejó un saldo de 29 muertos, confirmó Jerry Chandler, director de la oficina de Protección Civil.

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Del total de víctimas, 17 se registraron en el departamento de Grand-Anse, nueve en la ciudad de Cayes y tres más en Nippes, donde se ubicó el epicentro del sismo, al suroeste de la isla.

Antes de conocerse esta cifra oficial de muertos, Ariel Henry mostró sus condolencias a los familiares de las víctimas que dejó el sismo, que ocurre unos días después del magnicidio de Jovenel Moïse, quien fuera presidente de Haití.

Nous allons prendre les dispositions nécessaires pr assister les personnes touchées par le séisme dans la Presqu’île du Sud. Nous devons faire montre de beaucoup de solidarité par rapport à l’urgence. Le gouvernement va déclarer l’état d'urgence. Nous allons agir dans la célérité — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) August 14, 2021

“Extiendo mi más sentido pésame a los padres de las víctimas de este violento terremoto que provocó varias pérdidas de vidas humanas y materiales en varios departamentos geográficos del país”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

A través de esta plataforma, Ariel Henry confirmó que se habían movilizado todos los recursos de su administración para ayudar a las víctimas que dejó el sismo, producido a 8 kilómetros de la ciudad de Petit Trou de Nippes, a unos 150 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe.

El primer ministro detalló que se registraron “enormes daños” en la zona sur del país caribeño, principalmente en los departamentos de Grand’Anse y Nippes, hasta donde se movilizó todo el equipo de gobierno, para apoyar de forma urgente a los afectados.

Haremos los arreglos necesarios para ayudar a las personas afectadas por el terremoto en la Península Sur. Debemos mostrar mucha solidaridad con respecto a la emergencia.

Asimismo, hizo un llamado “al espíritu de solidaridad y compromiso de todos los haitianos”, para que se mantengan unidos y puedan enfrentar la “dramática situación” que dejó el sismo.

Nos comparten video del sismo de 7.2 grados de magnitud, que ha devastado Haití..😟

- pic.twitter.com/TQsq8BKfms — Alan Moore (@AIan_Moore) August 14, 2021

Debido a la magnitud de la tragedia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó ayuda “inmediata” para Haití, que sufrió este sábado un intenso sismo que dejó viviendas colapsadas y al menos 29 muertos.

“El presidente autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos y designó a la directora de USAID (la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional), Samantha Power, para coordinar ese esfuerzo”, confirmó a la prensa un funcionario de la Casa Blanca.

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