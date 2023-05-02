Armando Guadiana llama a Manolo Jiménez el “Peñanietito” de los Moreira

El candidato de Morena por la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, arremetió contra su adversario Manolo Jiménez, abanderado de la alianza va por Coahuila, a quien llamó el "Peñanietito" de los Moreira, esto durante el segundo debate en donde los cuatro candidatos hablaron de "Gobernanza y Seguridad", además de salud y desarrollo social.

Durante su presentación, Armando Guadiana acusó a Manolo Jiménez de pertenecer al Cártel Inmobiliario, incluso lo llamó el "Peñanietito" del Moreirato, pues considera que más allá de dar soluciones sería una vergüenza que el Partido Revolucionario Institucional este en el poder de Coahuila durante el gobierno entrante.

"Necesitamos que se vaya el PRI para solucionar este problema", finalizó Guadiana en su discurso.

Manolo Jiménez afirma "alto grado de hipocresía" en el debate por la gubernatura de Coahuila

El candidato de la alianza PRI, PAN y PRD tomó la palabra tras ser acusado de la violencia que se vive en el país y resaltó que en el debate hay un alto grado de hipocresía por parte del candidato de Morena al hablar de honestidad, pues "honrado no es" y de seguridad no tiene conocimiento.

Tras hablar del candidato de Morena comenzó a referirse a Ricardo Mejía Berdeja, quien previamente lo había acusado de fomentar la violencia del estado con el Moreirato.

"Es el peor secretario de seguridad que ha tenido México en su historia, todos los delitos se fueron a las nubes mientras él estaba a cargo (...) en su curriculum lleva la muerte de 150 mil mexicanos que por su incapacidad fueron asesinados en todo el país", dijo.

"Ignorante y altanero", Ricardo Mejía Berdeja contradice acusaciones de Manolo Jiménez

El candidato del PT, Ricardo Mejía Berdeja, tuvo la oportunidad de réplica y se defendió de las acusaciones realizadas por el candidato a la gubernatura de Coahuila por parte del PRI-PAN-PRD; mostró una carpeta en donde vienen todos los reportes de investigación durante su tiempo al frente de la subsecretaria de Seguridad Pública y comento que todos los delitos fueron a la baja; sin embargo, enmarcó que estuvo inmerso en el "engranaje de las seguridad donde en Coahuila participan cinco mil efectivos de la Guardia Nacional".

¿Quién es Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena en Coahuila?

Actualmente, Armando Guadiana es senador de Coahuila por el partido de Morena, aunque debido a las elecciones 2023 solicitó licencia.

El empresario Armando Guadiana es reconocido por su experiencia en el sector minero, aunque también en la política, ya que en Coahuila ocupó una diputación de 1973 a 1976. Además fue director general de Catastro en el gobierno de 1971 a 1973.

