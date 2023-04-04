¿Quién es Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila?

El pasado domingo 2 de abril del 2023 iniciaron las campañas de las elecciones 2023 en Coahuila y Estado de México (Edomex), por lo que es importante saber los perfiles de los candidatos a la gubernatura. Uno de ellos es Armando Guadiana Tijerina, por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero ¿quién es?

Para la gubernatura de Coahuila hay cuatro aspirantes y desde el primer minuto del pasado domingo comenzaron sus campañas. Cabe recordar que el periodo de campañas para las elecciones 2023 en el estado terminará el miércoles 31 de mayo, al mismo tiempo que en Edomex; en ese sentido, la veda electoral arrancará el primer minuto del 1 de junio y concluirá hasta el cierre de las casillas del domingo 4 de junio.

Armando Guadiana, aspirante a la gubernatura de Coahuila|Twitter @aguadiana

¿Quién es Armando Guadiana Tijerina?

Armando Guadiana es actualmente un senador de Morena y también empresario de Coahuila, principalmente tiene una amplia experiencia en el sector minero. Fue diputado local en el Congreso del estado de 1973 a 1976 y director general de Catastro en el gobierno durante la década de los setenta, específicamente de 1971 a 1973.

En el año 2012 fue un miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, a pesar de que para estas elecciones 2023 buscará el puesto político, no es la primera vez que compite por el mismo, pues en 2017 fue candidato a la gubernatura de Coahuila por parte del partido guinda, elecciones donde quedó electo el actual gobernador del estado, Miguel Riquelme Solís.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (Sil), Armando Guadiana es ingeniero civil y su último grado de estudios es una maestría en Ciencias con especialidad en Investigación de Operaciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

¡Arrancan las campañas en #Coahuila!



Será una de las dos entidades que elegirán nuevo gobernador en las #Elecciones2023



¿Quiénes son los candidatos?🧐



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¿Cuántos años tiene Armando Guadiana?

Nacido el 02 de marzo de 1946, en Múzquiz, Coahuila, Armando Guadiana tiene actualmente 77 años.

¿Cuáles son las prioridades de Armando Guadiana en Coahuila?

Durante los primeros minutos de campaña, Armando Guadiana ha dejado en claro que sus principales prioridades en Coahuila será la transparencia y la rendición de cuentas. El empresario asegura que en caso de resultar ganador, su administración implementará estrategias de transparencia como la creación de una aplicación donde se mostrará el gato público.

Armando Guadiana afirma que seguirá con la autodenominada Cuarta Transformación (4T), por lo que desde el primer momento, tras el arranque del periodo de campaña, comenzó a dar entrevistas. Un par de días después se encontraría organizando un evento masivo con la presencia del presidente nacional de Morena, Mario Delgado.