Las calles de San Juan del Río, Querétaro, se llenaron de espíritu navideño por el inicio del Festival Alegría 2025, un evento que llena de calor a las familias locales y los visitantes.

El Festival Alegría 2025 en Querétaro comenzó con el encendido del árbol monumental, reuniendo a cientos de personas de todas las edades bajo un cielo lleno de ilusión, amor y espíritu navideño, un recordatorio de que la fe en la familia sigue viva en cada corazón.

“Es un hecho bastante bonito porque esto enorgullece a San Juan del Río (...) También une a la familia, viene a pasar un rato juntos”, dijo José Cortés, padre de familia.

Abren pista de hielo en San Juan del Río y otros municipios de Querétaro por Festival Alegría 2025

Con la llegada de este festival, el centro de San Juan del Río alberga una impresionante pista de hielo, la cual ha logrado reunir a niños, jóvenes y adultos, permitiéndoles pasar un increíble rato en familia.

“Muy bonito porque así los niños se van a divertir, es un ambiente muy familiar”, contó Judith Aguila, asistente del Festival Alegría 2025.

En las próximas semanas, se espera que las pistas de hielo lleguen a otros municipios de Querétaro, como: Ciudad de Querétaro, Corregidora y Landa de Matamoros. Cada una de estas tendrá capacidad para 50 personas en turno.

Horarios de la pista de hielo en Querétaro

Los horarios de la pista de hielo en Querétaro contará con dos turnos, el primero será de 9:00 a 14:00 horas, mientras que el segundo va desde las 16:00 a las 21:00 horas.

¿Cuánto dura el Festival Alegría 2025 en Querétaro? Estas son las actividades que habrá

El Festival Alegría 2025 en Querétaro será del 29 de noviembre 2025 hasta el 6 de enero 2026, y estará acompañado de algunos desfiles en todos los municipios del estado. además, estará lleno de muchas sorpresas para las personas que asistan a este gran evento navideño.

Los desfiles navideños tendrán alrededor de nueve temáticas, además contarán con la participación de más de 300 actores, 70 botargas y 150 vestuarios. Se espera que comiencen alrededor de las 7 de la noche; se estima una duración de dos horas.

El evento busca fomentar la convivencia familiar, así como ofrecer espacios recreativos gratuitos para disfrutar de la temporada navideña en Querétaro.