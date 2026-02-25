De una salida por gelatina al hospital: Henry, el pequeño de 2 años que lucha tras ataque en tienda de conveniencia del Edomex

Lo que debía ser un momento cotidiano entre un padre y su hijo del Edomex terminó en una pesadilla que hoy tiene a un niño de dos años en terapia intensiva. El domingo pasado, Henry y su papá caminaron unas cuadras para comprar una gelatina en una tienda de conveniencia, sin imaginar que quedarían atrapados en la jornada de violencia.

Un ataque sin piedad frente a los dulces

Mientras Henry esperaba junto a los dulces frente a la caja registradora, dos sujetos encapuchados irrumpieron en el local. Sin importarles la presencia del menor, rociaron gasolina y prendieron fuego al establecimiento en cuestión de segundos.

El pequeño Henry quedó envuelto en las llamas de forma instantánea, sufriendo lesiones sumamente graves mientras su padre esperaba para pagar.

¿Cómo está Henry, niño herido en ataque a tienda de conveniencia del Edomex?

De acuerdo con su tía, Karen Gómez, el panorama médico es delicado, ya que el bebé presenta quemaduras en el 80% de su cuerpo. Henry ya atravesó su primera cirugía y actualmente permanece sedado e intubado.

Su pequeño cuerpo depende de aparatos médicos para seguir funcionando en el área de alta especialidad para quemados.

Auxilian a Henry y a su padre en tienda de conveniencia

En medio del horror, una pareja que pasaba por el lugar se convirtió en el primer rayo de esperanza. Al escuchar los gritos de auxilio del padre, quien salió pidiendo ayuda para su hijo, los trasladaron directamente al hospital Fernando Quiróz de la Ciudad de México.

Actualmente, tanto Henry como su padre son atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Una familia destrozada pide justicia y apoyo

A pesar de la gravedad del ataque, la familia señala que las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre el caso, aunque el padre ya pudo rendir su declaración ante el Ministerio Público.

“Henry es un sol, apenas está empezando a hablar”, comenta su tía con dolor, cuestionando por qué atacaron el lugar sabiendo que había un bebé presente.

Henry, un pequeñito de dos años, salió con su papá a comprar una gelatina… y terminó envuelto en llamas durante un ataque incendiario.



Presentó quemaduras en el 80% de su cuerpo. Gracias a Dios, hoy se realizó su primera cirugía y se encuentra estable, aunque todavía delicado.… pic.twitter.com/a0EwQdgfBN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

Cómo apoyar a la familia de Henry, niño herido en tienda incendiada del edomex

La familia de Henry, compuesta por cinco integrantes, enfrenta ahora una situación crítica con dos de sus miembros hospitalizados. A través de redes sociales, han comenzado a solicitar donaciones para cubrir los gastos derivados de esta tragedia.

Mientras la tienda donde ocurrió el ataque ya volvió a abrir, Henry continúa luchando por su vida con la esperanza de su familia puesta en su recuperación.