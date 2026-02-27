Violencia del CJNG en Jalisco cobra la vida de trailero duranguense; gremio exige seguridad en carreteras

¡Violencia en carreteras de México! Los hechos registrados el pasado domingo en Jalisco tras la muerte de El Mencho, fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo dejaron pérdidas materiales. El sector transportista confirmó la muerte de Alberto Ascensión López Salazar, operador de tráiler originario de Durango, en medio de los disturbios que también provocaron la desaparición y afectación de varias unidades de carga.

La información fue confirmada por Sergio Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Durango, quien detalló que al menos tres unidades de empresas duranguenses y tres vehículos de uso particular resultaron afectados.

¿Qué ocurrió durante los disturbios en Jalisco?

De acuerdo con declaraciones del líder empresarial, tras los hechos violentos registrados el pasado domingo, propietarios de unidades interpusieron denuncias formales por desaparición ante las autoridades correspondientes.

Justicia para Alberto | El último adiós al trailero que murió en el "domingo negro"



Alberto no solo era un conductor; era el sustento de su hogar. El pasado domingo, la violencia en #Jalisco le arrebató la vida mientras cumplía con su labor en la carretera.



“Sabemos que los propietarios han levantado sus respectivas actas de desaparición de sus vehículos; seguimos a la espera de mayor información para esclarecer completamente la situación”, señaló Sánchez.

El dirigente agregó que trascendió la muerte de uno de los operadores vinculados a estas empresas, confirmándose posteriormente que se trataba de Alberto “N”. Hasta el momento, autoridades estatales no han emitido un reporte oficial detallando las circunstancias exactas del deceso, pero el caso ya forma parte de las investigaciones abiertas tras los disturbios.

¿Quién era Alberto “N”?

El fallecimiento del operador no solo representa una cifra más en los reportes de violencia en carreteras de México, sino una pérdida irreparable para el gremio transportista.

Su cuerpo arribó al municipio de Santa María del Oro, donde familiares, amigos y compañeros le rindieron homenaje con una caravana en señal de despedida y protesta.

Aunque residía formalmente en Hidalgo del Parral, mantenía un fuerte vínculo con su tierra natal en el municipio de El Oro. Sus allegados lo describen como un hombre dedicado a su trabajo y comprometido con el sustento de su familia.

Seguridad en carreteras: preocupación creciente en México

El caso reaviva el debate acerca de la seguridad en carreteras de México, particularmente en rutas donde el transporte de carga ha sido blanco de robos y actos violentos.

De acuerdo con datos de organismos empresariales y cámaras del sector, los incidentes contra transportistas generan millonarias pérdidas económicas cada año y afectan directamente a miles de familias.

Mientras las investigaciones continúan, el gremio exige mayor presencia y coordinación de autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad de quienes recorren diariamente las carreteras del país; ¿cuántas historias más deberán sumarse antes de que la violencia en las vías sea contenida de manera efectiva?

