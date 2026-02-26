¡Tragedia en Veracruz! Muere bebé de 4 meses y revelan presunto abuso contra su hermana; detienen a la pareja en Tarimoya

La muerte de una bebé de 4 meses en Veracruz destapó un caso de violencia familiar que sacudió al estado, revelando los atroces actos que la pareja hacía a sus otros tres hijos; los padres fueron detenidos en el Hospital Tarimoya.

Familiares de Monica “N”, madre de los menores de edad y la bebé fallecida, señalaron que ella y su pareja mantenían a sus hijos en condiciones precarias e insalubres en su casa, ubicada en la colonia “Lomas de la Reserva Tarimoya”.

“Su tía la bañó y le cambió la ropa y ya con calma le dio de comer y nos la trajimos para acá (...) Llegando, llegando nos enteramos que la niña acababa de fallecer”, contó David Moreno, familiar de los niños.

”La agarraba a la fuerza”: Familiares revelan presunto abuso contra niña de 12 años

David Moreno, tío de la detenida, señaló que una de las hijas de Monica “N”, de tan solo 12 años de edad, le había confesado haber sido presuntamente abusada por su padrastro. Aseguró que la niña nunca le dijo nada a su madre por miedo.

Ante las acusaciones, vecinos de la “Lomas de la Reserva Tarimoya” se unieron para vitar que el culpable del presunto abuso sexual huyera del lugar y pudiera ser detenido por las autoridades.

“Con la vecina que nos trasladó, ella le iba diciendo, ya llorando, que no quería decirlo por su mamá, pero abusaba de ella el hombre”, compartió David Moreno, familiar de los niños, para los micrófonos de Azteca Noticias.

“Era porque la agarraba a la fuerza”.El familiar de la menor de edad, contó que la niña solía decirle que le dolía mucho el cuello; sin embargo, cuando él preguntaba, la pequeña de 12 años nunca quiso decirle la verdadera razón.

Continúan las investigaciones por la muerte de la bebé de 4 meses en Veracruz

Mónica “N” y su pareja fueron detenidos por elementos de seguridad en las instalaciones del Hospital General de Tarimoya, ubicado en la zona norte de la ciudad y puerto de Veracruz.

Por su parte, los tres menores de edad fueron puestos en resguardo por las autoridades del DIF municipal, mientras continúan las investigaciones por el fallecimiento de la bebé de 4 meses de edad. Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte.