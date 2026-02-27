Corto circuito: incendio deja sin hogar a enfermera y sus hijas

Lo que era una jornada laboral habitual se convirtió en una tragedia para Blanca Estela Hernández Nava, enfermera en un hospital del municipio de Emiliano Zapata, quien recibió una llamada urgente de sus hijas alertándole que su casa se estaba incendiando.

Enfermera pierde su casa en incendio mientras trabajaba

Lo que comenzó como una jornada laboral más terminó en una de las peores pesadillas para Blanca Estela Hernández nava, enfermera que ha dedicado su vida a cuidar a los demás.

El lunes por la tarde, mientras cumplía con su turno en un hospital del municipio de Emiliano Zapata, recibió la llamada que ninguna madre quiere contestar: su casa se estaba incendiando.

Al otro lado del teléfono estaban sus hijas, de 16 y nueve años, asustadas y pidiendo ayuda, por lo que sin pensarlo, blanca estela abandonó su trabajo salió de inmediato rumbo a su hogar pero cada minuto parecía eterno.

Cuando llegó, el fuego ya había consumido dos recámaras completas, y fue gracias a la rápida intervención de los bomberos que se evitó que las llamas arrasaran con toda la vivienda.

Corto circuito termina con la vivienda de una familia

“Fue un corto circuito que se sobrecalentó una extensión y se generó el incendio. Estaba mi mamá y mis hijas y como pudieron le llamaron a los bomberos”, dijo Blanca Estela Hernández

El daño ya estaba hecho hoy, los cuartos no pueden habitarse, lo que antes era el espacio de descanso y sueños de sus hijas, ahora es un recordatorio doloroso de la tragedia.

“Ahí de aquel lado había dos y de este lado pues una, mis hijas tienen 16 y 9 años. Se fueron a quedar a la casa de unos tios el día de hoy anoche pues porque por el huno no podrían estar aqui”, dijo Blanca Estela Hernández.

La situación ha sido tan complicada que, por ahora, las menores no podrán asistir a la escuela, pues perdieron sus uniformes y zapatos, y además de necesitar ropa y calzado, la familia requiere camas y artículos básicos para poder comenzar de nuevo.

Blanca Estela, quien todos los días cuida la salud de otras personas, hoy necesita del apoyo, mientras logra levantarse de este golpe, se resguardará con familiares, aferrándose a la esperanza de que, con ayuda, podrá reconstruir no solo su casa, sino también la tranquilidad de su familia.

