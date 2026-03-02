De la rapiña a la solidaridad: Roban a Antonio, el “elotero viral”, pero sus seguidores lo rescatan en Tabasco

Antonio Correa no es el típico vendedor. Él es quien siembra, fumiga y cuida cada mazorca en su tierra de Balancán, Tabasco.

Con una energía que contagia, este joven agricultor decidió saltarse a los “coyotes” (los intermediarios que compran barato y venden caro) para llevar el producto directo del campo a la mesa de los tabasqueños, ofreciendo precios justos y elotes frescos.

Un emprendedor que “se raja el lomo” en Tabasco

Antonio se volvió famoso en redes sociales por mostrar el proceso real del campo. Con su frase "¿pá dónde lo mandamos?”, enseñó a miles de seguidores que el trabajo agrícola es pesado pero digno.

Su meta era clara: ayudar a la economía de las familias y, de paso, ganar un poco más por su sudor. Todo marchaba sobre ruedas hasta que la ambición de unos pocos empañó su jornada.

Roban a elotero famoso en Tabasco

Este fin de semana, la tragedia tocó a su puerta antes del amanecer en el municipio de Macuspana. Mientras se preparaba para vender, una turba de aproximadamente 100 personas se abalanzó sobre sus unidades.

En medio del caos, le robaron dos de sus tres remolques cargados de elotes. En minutos, el trabajo de meses desapareció entre las manos de quienes prefirieron arrebatárselo en lugar de pagarlo.

Una lección de sabiduría frente al robo

A pesar de la pérdida económica, Antonio no reaccionó con violencia. Con el corazón en la mano, compartió un mensaje: “Si alguien lo hizo, en su conciencia queda”.

El agricultor confesó sentirse triste, no solo por el dinero, sino por ver cómo la sociedad prefiere dañar a quien intenta ayudarles ahorrando unos pesos. “Uno se raja el lomo para traerles un elote”, lamentó.

La respuesta de sus seguidores: “Vamos a echarle la mano”

Pero la historia no terminó en derrota. Al enterarse del robo, sus seguidores en redes sociales no se quedaron de brazos cruzados.

Clientes como Alicia, que lo sigue desde hace semanas, decidieron “aprovechar y echarle la mano” para que Antonio no regresara a casa con las manos vacías.

El campo no se rinde ante la adversidad

Antonio Correa ha decidido que no bajará la guardia. Aunque admite que le entristece la falta de valores de algunos, el apoyo masivo de sus clientes reales le ha devuelto la fuerza.

Este “elotero viral” sigue demostrando que, aunque existan personas que buscan el camino fácil, son más los que valoran el esfuerzo de quien trabaja la tierra con honestidad.