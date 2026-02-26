¡Sin libros, ni salones de clase! Alumnos en Hidalgo estudian en cuartos prestados tras destrucción de escuelas por el huracán ‘Priscilla’

¡Invisibles para el Gobierno! Las escuelas de Tlacolula, Hidalgo, quedaron completamente destruidas tras el paso del huracán ‘Priscilla’ hace cuatro meses, y hasta la fecha, los estragos de este fenómeno natural siguen afectando a decenas de estudiantes.

Entre la impotencia y nostalgia, las y los alumnos contemplan lo que un día fue su escuela, lugar donde aprendían y convivían con sus otros compañeros.

“Desgraciadamente esta es mi escuela, quedó en unas condiciones donde plenamente no se puede estudiar (...) Se llevó nuestros libros, libretas, material, todo”, explicó Geovanni, alumno de una telesecundaria en Tlacolula.

”Nos han hecho falta las aulas”: Estudiantes regresan a clases entre iglesias y cuadros prestados

La infraestructura de las escuelas de preescolar, primaria, telesecundaria y el colegio de bachilleres se encuentran en malas condiciones. Hoy, los alumnos de educación básica y de bachilleres regresaron a las “aulas” y deben arreglárselas para tomar clases y seguir con el ciclo escolar 2025-2026.

“Nos tienen abandonados”. Los más pequeños toman clases en un cuarto prestado, los de primaria, amontonados en un pequeño espacio, mientras que los de la telesecundaria, tuvieron que ser reubicados en un anexo de la iglesia de la comunidad.

“Nos han hecho falta las aulas, los juegos, los materiales que son principales para los niños (...) No podemos brindar una educación excelente porque esos materiales son de mucha importancia”, explicó José Luis Felipe Olivares, educador comunitario CONAFE.

Madres y padres de familia, aseguran que las autoridades los tienen completamente abandonados, recalcando que los espacios para tomar las clases no son los adecuados para los niños.

Niñas, niños y jóvenes de Tlacolula, Hidalgo, desean estudiar y lograr salir adelante; sin embargo, las malas condiciones de las escuelas, se han convertido en un obstáculo que cada vez complica más el acceso a la educación.

“Si no pueden construir todavía los espacios educativos, que si traigan las escuelas móviles para nuestros alumnos donde sea un lugar ya seguro”, explicó Luis Gustavo Gómez, educador comunitario CONAFE.

A 4 meses del Huracán “Priscila”, Chapula, Hidalgo, sigue viviendo bajo el lodo

Habitantes de Tlacolula temen la llegada de temporada de lluvias; exigen al Gobierno agilizar la reconstrucción

La situación en Tlacolula, Hidalgo, empeora cada vez más, poniéndo en riesgo a cientos de pobladores. En algunos meses, comenzará la temporada de lluvias, por lo que los habitantes están desesperados.

Habitantes de Tlacolula, aseguran que después del impacto del huracán ‘Priscilla’, la reconstrucción debería ser inmediata en Hidalgo y en cualquier zona de la República Mexicana; sin embargo, solo les queda esperar.

“Nosotros lo único que exigimos al Gobierno es que nos ayude a reconstruir nuestra casa, con lo poco que nos han dado (...) La verdad no nos alcanza”, contó María Esther Jiménez, habitante de Tlacolula, para los micrófonos de Azteca Noticias.