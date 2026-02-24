“¡Con los niños no!”: Culiacán marcha de blanco por Ricardo Mizael y exige justicia

Vestidos de blanco y con un mensaje contundente: “¡Con los niños no!”, familiares, amigos y ciudadanos marcharon este fin de semana en Culiacán para exigir justicia por Ricardo Mizael, el adolescente de 15 años que murió en un ataque armado ocurrido el pasado 11 de febrero en el fraccionamiento Los Ángeles. La marcha se convirtió en un clamor colectivo por la paz y un alto a la violencia que golpea a la niñez en Sinaloa.

La caminata partió desde La Lomita rumbo a la Catedral de la capital sinaloense; a lo largo del trayecto, decenas de familias, jóvenes y niños avanzaron entre flores, globos blancos y pancartas con el rostro de Ricardo, acompañando a Berenice López, madre del menor, cuya exigencia fue clara: seguridad, justicia y paz.

Marcha de miles en Culiacán por muerte de Ricardo Mizael

De acuerdo con testimonios de la familia, Ricardo Mizael fue atacado a balazos cuando salía de su domicilio para comprar biberones con los que alimentaría a unos gatitos que había adoptado recientemente; el relato conmovió a los asistentes, además de que reforzó la indignación social ante la violencia indiscriminada.

Durante el recorrido, un momento particularmente emotivo ocurrió cuando una avioneta sobrevoló la avenida Obregón y lanzó pétalos de rosa blanca, gesto que provocó lágrimas y aplausos. Frente a las oficinas del ayuntamiento capitalino, los presentes guardaron un minuto de silencio en memoria del adolescente.

“Víctima colateral"; identifican a presunto asesino del adolescente Ricardo Mizael en Culiacán, Sinaloa

“Paz por Sinaloa”: el llamado de una madre

“Pedimos paz, paz por Sinaloa… no más niños inocentes”, expresó Berenice López ante los asistentes; su voz sintetizó el sentimiento general acerca de la urgencia de frenar la violencia, además de garantizar entornos seguros para la niñez.

Al llegar a la Catedral, el homenaje continuó al ritmo de banda; compañeros y su profesor recordaron a Ricardo botando balones de básquet, símbolo de la vida y los sueños truncados. “Nos destrozó, pero vamos a salir adelante”, dijo el docente Jaime Guzmán, reiterando el llamado a las autoridades para que el crimen no quede impune.

“¡Con los niños no!”: Un mensaje que no se apaga

La marcha concluyó con un grito que resonó durante todo el trayecto: “¡Con los niños no!”; una consigna que hoy interpela a autoridades y sociedad; ¿qué acciones concretas se necesitan para proteger a la niñez y devolver la paz a Sinaloa?