“No nos dejaron salir para nada”: Más de mil personas quedan atrapadas en zoológico de Guadalajara tras muerte de “El Mencho”; ya fueron liberadas

¡Momentos de tensión! Más de mil personas permanecieron resguardadas al interior de un Zoológico en Guadalajara debido a los violentos hechos registrados en Jalisco por la muerte de “El Mencho”; después de casi 24 horas lograron salir del lugar. Así fue el rescate.

“Nos dijeron lo que estaba pasando, y que tuviéramos cuidado (...) Que no nos fuéramos a salir, pero también cerraron las puertas y ya no nos dejaron salir para nada”, contó Josefina Velazquez, mujer atrapada en el zoológico.

El pasado 22 de febrero 2026, “El Mencho” fue abatido por elementos de las fuerzas federales en la sierra de Tapalpa, Jalisco, lo que desató bloqueos carreteros en varias zonas del estado.

Familias atrapadas en zoológico logran regresar a casas en camiones escoltados por policías

La mañana de este lunes 23 de febrero, adultos mayores, niñas, niños y familias enteras lograron salir del zoológico en Guadalajara abordó de 11 camiones, escoltados por patrullas estatales con destino a entidades como Zacatecas, Colima y Aguascalientes, entre otros estados.

“Tenemos gente de Colima, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes (...) La policía estatal está coordinando para acompañarlos en su recorrido de regreso”, compartió Luis Soto, director del zoológico, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Pasadas las 11 de la mañana de ese mismo día, las caravanas de autobuses y unidades policiales, se ordenaron para luego salir del estacionamiento del zoológico. Salir del lugar fue un alivio para las familias tras permanecer una jornada marcada por el miedo y la incertidumbre.

¡Caos en la Central del Norte! Así se vivieron las cancelaciones de viajes en autobús en Jalisco

Por otro lado, en la Terminal de Autobuses del Norte cientos de pasajeros vivieron momentos de incertidumbre al no poder regresar a casa debido a los colapsos en las carreteras de México provocados por la quema de vehículos, obligando a cancelar los servicios.

Alrededor de las 6 de la tarde del pasado lunes, los destinos en autobús a Jalisco, Nayarit, Colima, Sinaloa, Baja California y Sonora, comenzaron a reactivarse de manera paulatina.

“Estamos en espera de que en algún momento se pueda abrir el paso a Guadalajara, ya que mucha gente está esperando regresar a su destino”, declaró Adriana Cisnero, encargada de las taquillas de la Terminal.

La ola de violencia provocada por la muerte de “El Mencho”, no dejó tranquilos a los viajes, que lo único que querían era regresar a casa y reunirse con su familia.