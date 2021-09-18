Arrendador desalojará inquilinos que no reciban vacuna contra Covid-19

Un arrendador de Florida, Estados Unidos, afirmó que si los inquilinos de sus inmuebles no reciben la vacuna contra Covid-19, los desalojará sin excepciones.

“A partir del 15 de agosto, todos los inquilinos nuevos deben mostrar prueba de vacunación antes de mudarse”, decía un letrero que el propietario colocó en un edificio de departamentos.

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En el caso de los vecinos que quieran renovar los contratos de arrendamiento, deben mostrar “una prueba de vacunación” para realizar el trámite o podrían quedarse sin un espacio para vivir, como le ocurrió a Jasmine Irby.

La mujer contó a un medio internacional que el mes pasado salió de su departamento en Florida y se encontró con el anuncio, en el que se advertía que todos los inquilinos debían recibir la vacuna.

La madre de dos menores dijo que el arrendador le advirtió que si no se vacunaba en dos semanas, se enfrentaría al desalojo, por lo que de inmediato inició su búsqueda de otro lugar para vivir.

“No había ninguna escapatoria, no había extensiones y literalmente tuve que alejarme”, reconoció Irby, quien se preocupó de no poder vacunarse a tiempo, por eso de inmediato se dedicó a buscar un nuevo departamento.

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Irby fue inquilina durante dos años en un edificio localizado en la ciudad de Lauderhill, y luego de no llegar a un acuerdo con el arrendador, presentó una queja ante el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

La afectada pidió que se renovara su contrato sin que le exigieran revelar su “información sanitaria personal”; sin embargo, al no tener una solución satisfactoria, se mudó con su hermano.

El abogado de Irby le dirigió una carta al arrendador, identificado como Santiago Álvarez, en la que planteó que estaba violando una orden ejecutiva del estado al pedirle a sus inquilinos que recibieran la vacuna contra Covid-19.

Una portavoz del gobernador de Florida dijo a un medio internacional que Álvarez “no puede exigir pasaportes de vacuna como condición de entrada o de servicio”. No obstante, el hombre insistió en mantener su política.

“¿No quieres vacunarte? Tienes que mudarte y si no lo haces, hay que proceder al desalojo. Es una falta de consideración hacia el vecino, es una falta de consideración hacia sus propias familias, hacia sus hijos”, sentenció el arrendador.

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