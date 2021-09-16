Homenaje de banderas blancas en honor a muertos por COVID en EUA

En Washington el año pasado, la artista Suzanne Brennan Firstenberg creó una instalación al aire libre compuesta por más de 267 mil banderas blancas, una por cada estadunidense que había muerto de COVID-19. Ahora, retomó su trabajo pero con unas 650 mil banderas.

"Cuando los números se vuelven tan grandes, se vuelve difícil entenderlos realmente, así que yo, como artista visual, quería hacer que el número fuera físico", dijo mientras supervisaba su construcción en el National Mall.

La exposición, titulada "In America: Remember", se lanzará oficialmente el viernes y permanecerá en exhibición hasta el 3 de octubre de 2021.

Today, we welcomed a group of healthcare workers to the @inamericaflags installation. They are planting flags dedicated to the doctors, nurses, and other healthcare professionals who have passed from COVID-19.#inamericaflags #inamericaremember #covid19memorial #wearamask pic.twitter.com/NWiEpGSfoH — Suzanne Brennan Firstenberg (@sbfirstenberg) September 16, 2021

Contará con 43 secciones de banderas blancas y 3,8 millas de senderos para caminar, así como bancos blancos donde los visitantes pueden detenerse para reflexionar, según el sitio web del artista.

Cada bandera está dedicada a una víctima mortal de COVID en EUA

Las personas también pueden dedicar una bandera individual a un ser querido perdido por COVID-19, ya sea en persona o en línea.

"Una vez que tomas una bandera y piensas en todo el dolor que representa esa bandera, levantas la mirada. Ese es el poder de este arte: comprender la inmensidad de nuestra pérdida", dijo Firstenberg, y agregó que las banderas están destinadas a imitar las lápidas del Cementerio Nacional de Arlington.

Durante días, equipos de trabajadores, incluido Firstenberg, han pasado horas bajo el ardiente sol instalando miles de banderas a mano.

650,000+ flags — representing every American killed by COVID-19 — are being placed over 20 acres as part of an @inamericaflags installation.



It’s the largest art installation on the Mall since the AIDS Memorial Quilt, the group says. pic.twitter.com/gHF2kIedNr — Chris Cioffi (@ReporterCioffi) September 15, 2021

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Admitió que no es fácil, pero se ha sentido profundamente conmovida y motivada por la respuesta del público a su trabajo.

"Estaba tan concentrado en plantar todas estas banderas y hacer que la gente entendiera, que una vez que la gente comenzó a poner encima de mi arte su propio dolor y experiencias, se volvió realmente abrumador", dijo Firstenberg.

Su sitio web considera el trabajo de este año como la exposición de arte participativa más grande en el National Mall desde la presentación de AIDS Quilt, que comenzó en la década de 1980.