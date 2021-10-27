Buitre choca contra avión cuando iba a aterrizar en Madrid

Un avión airbus A350 que provenía de Colombia aterrizó la mañana de este miércoles en el aeropuerto de Barajas, Madrid, España, con un buitre empotrado en la parte delantera.

El impacto provocó un enorme agujero en la estructura, justo en la parte de la nariz del avión que protege un radar, sin embargo, algunos expertos de la compañía aérea informaron que esa parte es “fácilmente sustituible”.

El incidente se produjo un minuto y medio antes de que el avión, procedente de Bogotá, Colombia, aterrizara en la pista 32L del aeropuerto de Barajas, Madrid. La compañía también informó que pese a lo aparatoso del incidente, en ningún momento estuvieron en riesgo los tripulantes de la aeronave.

Incluso, algunos testigos indicaron que el choque del avión contra el buitre no provocó ninguna sacudida fuerte, por lo que no se dieron cuenta de lo sucedido hasta que bajaron del avión.

Impacto de ave de un A350 este mediodía en #Madrid Barajas pista 32L. Un buitre negro, una de las aves más grandes y pesadas de Europa 😢.

El vuelo ha aterrizado sin novedad. Se ha revisado pista y se transmite información al resto de tráfico en secuencia. #SafetyFirst pic.twitter.com/tie8FBNBgb — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) October 27, 2021

Avión aterriza sin problemas con el buitre empotrado

Este tipo de choques, conocidos como airstrikes, pueden resultar muy peligrosos, pues el buitre negro es una de las aves más grandes y pesadas de Europa, tiene un tamaño de 2.5 metros y puede pesar hasta 12 kilos.

A través de la cuenta de Twitter de Controladores Aéreos, señalaron que aunque el impacto fue bastante violento, el aterrizaje se llevó a cabo sin novedad, posteriormente acudieron a revisar la pista y “transmitieron información al resto de tráfico en secuencia”.

También compartieron algunas imágenes en las que se puede apreciar el agujero en la nariz del avión con el buitre negro empotrado; lo que llamó la atención de los internautas fue la gran brecha en la aeronave.

El impacto de las aves contra aviones es un incidente más común de lo que se cree y se produce con mayor asiduidad en época de migraciones y a ciertas altitudes.

Según la Agencia Espacial Europea, el costo estimado de todos los impactos de aves contra aviones, es de más de mil millones de dólares al año.

