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Rusia lanza ataque masivo y lanza 81 misiles a Ucrania

Rusia realiza un ataque aéreo masivo contra Ucrania, fueron 81 misiles dirigidos que ocasionaron la muerte de civiles y apagones en varias ciudades ucranianas

Rusia realiza un ataque aéreo masivo contra Ucrania, fueron 81 misiles dirigidos que ocasionarion la muerte de civiles
KYIV, UKRAINE - MARCH 9: Police members stand near burnt cars at the site of fallen missile fragments in residential district on March 9, 2023 in Kyiv, Ukraine. On the night of March 9 and in the morning, Russian troops carried out a massive shelling of the territory of Ukraine with the help of missiles and drones. As a result of the attack, there are casualties, recorded hits to infrastructure objects. Emergency shutdowns are applied in a number of regions. (Photo by Yevhenii Zavhorodnii/Global Images Ukraine via Getty Images)|Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty

Escrito por: Amada Castañón

Rusia lanza un ataque masivo con misiles hacia el territorio de Ucrania. Hasta el momento se reporta la muerte de al menos 11 personas, todas ellos civiles así como dos docenas de heridos.

De acuerdo con autoridades ucranianas, el ataque incluyó el uso de seis misiles curcero hipersónicos Kinzhal , desarrollados por Rusia y se usan desde 2017.

Esta vez el ataque fue contra objetivos lejanos al frente de batalla, esto en venganza de lo que considera ataques terroristas perpetrados en Bryansk en la frontera con Rusia, a principios del mes, en la que un niño ruso habría resultado herido.

En un comunicado, el ministerio de defensa dijo que los misiles son de alta precisión y atacaron blancos de la infraestructura militar de Ucrania, así como lugares a donde llegan las armas proporcionadas por occidente y también las instalaciones de fabricación y reparación de armas. Ucrania por su parte reportó que el ataque ocasionó daños en el suministro eléctrico suministro eléctrico en varias ciudades, incluida Kiev, la capital.

¿Cómo son los misiles Kinzhal?

Son misiles supersónicos que viajan varias veces más rápido que la velocidad del sonido y están diseñados para lanzar cabezas nucleares a más de dos mil kilómetros. Fuentes militares suponen que Moscú, posee pocos de estos misiles y que hasta hoy la OTAN, y los aliados de Ucrania no tienen una forma de detenerlos.

El riesgo en la central nuclear de Zaporiyia

Rusia tiene el control de la central nuclear de Zaporiyia desde el principio de la guerra y esta ubicada cerca del la línea de frente. Si bien la OIEA, que es el organismo de Naciones Unidas para el control nuclear, ha pedido una zona de protección, alrededor de esta central para evitar un desastre nuclear. Autoridades rusas aseguran que la planta no ha estado en riesgo.

El ataque ocurre un día después de la visita del Secretario General de la ONU a Kiev

Visita del Secretario Genral de la ONU a Kiev, ocurrió un dia antes del ataque con misiles
KYIV, UKRAINE - MARCH 8, 2023 - President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy (R) shakes hands with Secretary-General of the United Nations Antonio Guterres during a meeting with the press at Mariinskyi Palace following their negotiations, Kyiv, capital of Ukraine. (Photo credit should read Volodymyr Tarasov / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images)|Future Publishing/Future Publishing via Getty Imag

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, visitó Kiev donde se comprometió a "seguir buscando soluciones y una paz justa para el pueblo de Ucrania, y para el mundo".

António Guterres aseguró que la operación rusa en Ucrania es claramente una invasión que viola la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.