Artistas con mayor asistencia en el Zócalo, además de Grupo Firme

El concierto del Grupo Firme tuvo al menos 280 mil asistentes, de acuerdo con información del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), pero qué otros artistas lograron una mayor asistencia en el Zócalo.

Estos conciertos ofrecidos en el primer cuadro de la ciudad se ofrecieron de forma gratuita desde hace varios años y el propio gobierno capitalino hace una promoción del evento masivo.

¿Quién tiene el récord de asistencia en el Zócalo?

Con el concierto del domingo pasado, Grupo Firme obtiene el récord de asistencia al reunir a 280 mil personas, de acuerdo con cifras que dio a conocer el gobierno capitalino.

Desde temprano, Zócalo desbordado para ver y oír al @GrupoFirme pic.twitter.com/sNOgzVzhUM — Martí Batres (@martibatres) September 26, 2022

Vicente Fernández reún en Zócalo a 217 mil asistentes

Por 13 años, Vicente Fernández pudo decir que seguía siendo el rey del récord de mayor asistencia en el Zócalo, ya que su concierto del 2009 con motivo del Amor y la Amistad logró reunir a 217 mil personas, de acuerdo con cifras del gobierno capitalino que organizó el evento en el que se buscó romper también el récord del mayor número de parejas besándose de forma simultánea.

Shakira hace vibrar a 210 mil asistentes en concierto en Zócalo

La autora de "Hips don't lie" ofreció en 2007 un concierto en el Zócalo que logró reunir a 210 mil personas, según organizadores del evento.

En ese entonces, la colombiana superó el récord de mayor asistencia que había impuesto la agrupación de Café Tacuba, que reunió a 170 mil personas en el concierto ofrecido en el 2005.

Justin Bieber, Roger Water y Paul McCartney reúnen 200 mil asistentes en Zócalo

El lugar tres de los conciertos con mayor asistencia en el Zócalo se lo llevan artistas extranjeros. El primero en lograr reunir a 200 mil personas fue el ex Beatle, quien en mayo de 2012 cantó en un Zócalo llenó, ese mismo año, Justin Bieber también reunió la misma cantidad de personas un junio, un mes más tarde.

El récord del concierto con mayor asistencia lo tenían estos artistas hasta que llegó en octubre de 2016 Roger Waters, el líder de Pink Floyd para igualar la marca y reunir 200 personas en la Plaza de la Constitución.

Café Tacvba pone a bailar a 170 mil personas en concierto gratuito del Zócalo

Otro de los artistas nacionales que logró tener una mayor asistencia fue Café Tacvba, quien en junio de 2005 logró reunir a 170 personas, en su mayoría jóvenes, que corearon sus canciones.

Café Tacvba había arrebatado este récord a Chayanne que meses antes logró reunir a 145 mil personas. Más tarde, el récord pasó a Shakira.

Rosalia logra reunir a 160 mil asistentes en el Zócalo capitalino

La "Motomami" cerró su gira por América Latina con un concierto gratuito en la principal plaza de la CDMX, el Zócalo, en donde interpretó sus éxitos como "Saoko", "Bizcochito", "Héroe", incluso cantó "La Llorona".

Los asistentes al concierto de Rosalía corearon durante más de una hora las canciones de la española, quien se dijo contenta de estar en México.

La “Motomami” Rosalía pone a bailar a 160 mil en el Zócalo de CDMX

Chayanne pone el ritmo en el Zócalo y reúne a 145 mil personas

En noviembre de 2004 el exintegrante de Menudo llegó a la plancha del Zócalo capitalino para ofrecer un concierto como parte del programa llamado "DFiesta" del entonces Distrito Federal (DF), cuando el ahora Presidente era jefe de Gobierno.

El intérprete de "Salomé" llegó a reunir a 145 personas, de acuerdo con cifras del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aunque no rompieron récord de asistencia en el Zócalo, Los Tigres del Norte sí lo tienen en el Ángel de la Independencia cuando en 2010 amenizaron las fiestas patrias. Durante su presentación en el Zócalo, Los Tigres del Norte lograron reunir a 140 mil personas.