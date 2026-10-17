A punta de pistola: así asaltaron una casa de empeño en Uruapan, Michoacán

Un grupo de hombres armados asaltó una casa de empeño en Uruapan, Michoacán, a plena luz del día. El robo ocurrió este viernes 16 de octubre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, donde los presuntos responsables amagaron con armas de fuego a clientes y trabajadores para llevarse objetos de valor.

¿Dónde ocurrió el asalto a la casa de empeño en Uruapan?

El atraco se registró en un establecimiento ubicado sobre la avenida Francisco Sarabia, en la colonia Morelos de Uruapan, a un costado del Templo de Cristo Rey.

De acuerdo con la información disponible, los sujetos llegaron al lugar e ingresaron mientras sacaban armas de fuego de entre sus ropas. Una vez dentro, amenazaron a las personas que se encontraban en el negocio para someterlas y cometer el robo.

Sujetos armados asaltaron una casa de empeño en la Av. Francisco Sarabia, en la col. #Morelos de #Uruapan, #Michoacán En video quedó grabado cómo los delincuentes, encapuchados y con armas de fuego, amagaron a empleados y clientes para despojarlos de pertenencias y objetos de valor a plena luz del día. Tras el violento atraco, los criminales lograron escapar impunemente; no hay personas detenidas. Lee más noticias: https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 17, 2026

¿Cómo ocurrió el robo que quedó grabado en video?

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que los hombres armados entran al establecimiento y comienzan a amagar a clientes y empleados.

Los presuntos asaltantes vestían gorras negras y llevaban el rostro cubierto con pasamontañas para evitar ser identificados. En cuestión de minutos, se apoderaron de objetos de valor y de las pertenencias de algunas de las personas que se encontraban en el lugar.

El robo ocurrió mientras sonaba la alarma del establecimiento. Sin embargo, los sujetos lograron escapar después de concretar el atraco.

El video del asalto fue difundido en redes sociales, donde se observa la rapidez con la que los hombres sometieron a las personas y abandonaron el negocio.

¿Hay detenidos por el asalto en Uruapan?

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este robo a mano armada.

El atraco ocurrió durante el día, en una zona comercial transitada de Uruapan, lo que quedó registrado en las imágenes de seguridad del establecimiento. La información disponible no precisa el monto de lo robado ni reporta personas lesionadas.

Las grabaciones podrían aportar elementos para identificar a los presuntos responsables, aunque hasta ahora no se ha confirmado que alguno haya sido localizado.