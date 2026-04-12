¡Otro asalto en Morelos! Así fue como rateros fingieron ser pasajeros y atracaron a 10 personas en Cuernavaca

El reloj no marcaba ni las ocho de la mañana de este sábado 11 de abril cuando la delincuencia volvió a pegar en el transporte público de Cuernavaca. Un trayecto ordinario sobre la avenida Morelos se convirtió en una escena de violencia cuando dos hombres, que minutos antes habían pagado su pasaje como cualquier persona, atracaron a las 10 personas y al chofer de la ruta 9.

ASÍ FUE EL ASALTO A UNA RUTA 9 EN CUERNAVACA



La mañana de este sábado 11 de abril, 2 sujetos perpetraron un robo con violencia a los pasajeros y el operador de una Ruta 9, mientras esta circulaba sobre la avenida Morelos, a la altura de la colonia Las Palmas, en #Cuernavaca.… pic.twitter.com/sBxRG4taJQ — 24 Morelos (@24_morelos) April 11, 2026

Así fue como sujetos armados asaltaron una ruta en Cuernavaca, Morelos

De acuerdo con las imágenes captadas por la cámara de seguridad de la unidad, los dos sujetos se distribuyeron dentro de la Ruta 9. En un movimiento coordinado, uno de ellos sacó un arma de fuego mientras que el otro empuñó un cuchillo.

Con gritos y amenazas, obligaron a los pasajeros a entregar sus objetos de valor, generando un ambiente de pánico dentro del camión en plena zona escolar y comercial.

Despojan a pasajeros de la ruta 9 de sus pertenencias en Cuernavaca

Al momento del atraco, en la unidad viajaban 10 pasajeros además del operador. Los delincuentes pasaron asiento por asiento exigiendo celulares, carteras y bolsos.

El chofer también fue víctima del robo, siendo amagado para que no detuviera la marcha ni hiciera señales de auxilio mientras los asaltantes vaciaban las pertenencias de los usuarios.

Asaltantes escapan a pie tras robo en Morelos

Una vez que obtuvieron lo que querían, los sujetos ordenaron al operador que se detuviera. Según los reportes, los dos hombres descendieron de la ruta con total calma y desaparecieron entre las calles de la colonia Las Palmas.

A pesar de que se dio aviso a las autoridades poco después del incidente, no se reportaron personas detenidas en los alrededores.

🚍😡 En Cuernavaca se registró un asalto a una Ruta 9 la mañana de este sábado, cuando dos sujetos que viajaban como pasajeros habrían sacado armas para amenazar al operador y a los usuarios mientras la unidad circulaba sobre avenida Morelos pic.twitter.com/kXpLxQd07C — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 12, 2026

Cámara de seguridad captó el asalto en la ruta 9

El video del asalto circuló en redes sociales; en las imágenes se pueden apreciar los rostros de los agresores, lo que podría facilitar su identificación.

Los usuarios del transporte público en Morelos exigen se refuercen las medidas de seguridad, pues hechos de este tipo ocurren bastante seguido en la ciudad de la eterna primavera.

Afortunadamente, tras el reporte, se confirmó que ninguno de los 10 pasajeros resultó herido por el arma de fuego o el cuchillo.

Los testigos mencionaron que la sensación de inseguridad es constante, pues los delincuentes ya no esperan a la noche para operar, aprovechando la poca vigilancia en las primeras horas del día para dar estos golpes.