Fingió ser pasajero: Captan asalto a un chofer de la ruta Cerritos en Mazatlán, Sinaloa

La inseguridad en el transporte público se volvió a hacer presente en Sinaloa, luego de que se difundiera el momento en que un chofer de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán es víctima de un asalto en el camión que cubría la ruta Cerritos.

Al ser la última corrida del día, el presunto delincuente logró llevarse todo el dinero recaudado, amagando al chofer con una pistola. Como de costumbre, el sujeto logró darse a la fuga, dejando atrás al conductor y a los pasajeros asustados por el violento episodio.

VIDEO: Captan asalto a chofer en Mazatlán, Sinaloa

El video de circuito cerrado muestra que son las 21:14 horas del jueves 12 de marzo. Todo transcurre con normalidad. Los pasajeros descienden, en lo que parece ser la última corrida de la ruta Cerritos, en la zona del fraccionamiento Urbi Villa.

De un momento a otro, un hombre que cubre su rostro con una gorra finge que también va a bajar junto con otros pasajeros, pero se regresa y apunta con un arma al chofer.

"Dame el dinero, dame todo" son parte de las palabras que se pueden escuchar. Mientras el conductor le entrega una mochila, donde se supone que está todo lo recaudado del día, además del dinero que estaba en las portamonedas.

Una vez que logra su cometido, se da vuelta y se baja del camión. Mientras que una mujer, quien se iba a bajar antes de que apareciera el delincuente, igual se va.

Asalto violento en el camión de la ruta Cerritos: sujeto armado ataca a pasajeros en Urbi Villa, Mazatlán. pic.twitter.com/esHkNShZUJ — sinaloahoy.com.mx (@sinaloahoy) March 14, 2026

Camioneros piden mayor seguridad en Mazatlán

La Alianza de Camiones de Mazatlán publicó el video con el objetivo de alertar sobre lo ocurrido en la zona del puerto. Además de hacer un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad, tanto de los pasajeros como la de los choferes.

A pesar de que el robo no dejó personas lesionadas, las autoridades sinaloenses no han dado a conocer si existe una carpeta de investigación en contra de este delincuente, quien logró darse a la fuga con todo el dinero.

De acuerdo con la ruta de camiones, con este suma el segundo atraco violento registrado contra el transporte público en lo que va del 2026. Lo curioso es que ambos han sido durante el mes de marzo.

