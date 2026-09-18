Mejor que cualquier refinería: aseguran 59 millones litros de huachicol en Guanajuato

Un cateo en un predio de San José Iturbide, Guanajuato, terminó con uno de los aseguramientos de combustible de mayor magnitud reportados por las autoridades estatales: aproximadamente 59 millones de litros de presunto huachicol.

La operación se realizó en la comunidad de La Fragua, como parte de una investigación por posibles delitos relacionados con el almacenamiento, distribución y otras operaciones con hidrocarburos, comúnmente asociados con el llamado huachicol.

¿Cuánto combustible aseguraron en San José Iturbide?

De acuerdo con el Gobierno de Guanajuato, fueron asegurados alrededor de 59 millones de litros con características de diésel, gasolina regular y gasolina premium. Esto equivale a unos 371 mil barriles de Pemex utilizados para la exportación de petróleo.



33 millones 504 mil 067 litros de gasolina regular.

7 millones 266 mil 814 litros de gasolina premium.

18 millones 265 mil 990 litros de diésel.

En conjunto, son casi 59 millones de litros, aunque la cantidad definitiva deberá establecerse mediante las mediciones y peritajes correspondientes.

Para dimensionar el hallazgo, ese volumen equivaldría a llenar aproximadamente 1,966 pipas con capacidad de 30 mil litros.

Durante el cateo, autorizado por un juez federal, también se localizaron 10 tanques de almacenamiento con presunto combustible, diversos contenedores, tres unidades de carga y documentación relacionada con la investigación.

El secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, señaló que las maniobras para medir, identificar y manejar el producto continuarán bajo supervisión especializada.

59 millones de litros de presunto hidrocarburo asegurados en una sola intervención. Esa es la dimensión de la operación realizada en San José Iturbide como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.



Durante el cateo, autorizado… pic.twitter.com/UqgzKiLHBa — Juan Mauro González Martínez (@MauroGonzalezMa) September 17, 2026

La cantidad definitiva, así como la naturaleza, procedencia y situación legal del hidrocarburo, serán determinadas por las autoridades correspondientes.

¿Qué riesgos implica almacenar millones de litros de combustible?

El manejo irregular de grandes cantidades de hidrocarburos puede representar riesgos de incendios, explosiones y derrames, además de posibles afectaciones para las comunidades cercanas y el medio ambiente.

Las autoridades también investigan si este tipo de operaciones podrían estar relacionadas con fuentes de financiamiento de estructuras delictivas.

Por ahora, el aseguramiento forma parte de una investigación en curso y no determina responsabilidades por sí mismo. La autoridad ministerial y judicial deberá establecer lo que corresponda conforme al debido proceso.

Las indagatorias para combatir a redes delictivas vinculadas al contrabando de combustible llevaron a la #FGR a cumplimentar diversas órdenes de cateo que derivaron en el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en #Guanajuato, de los cuales no se ha acreditado su… pic.twitter.com/e2RMuQmvjH — FGR México (@FGRMexico) September 18, 2026

El predio intervenido se encuentra en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide. El Gobierno estatal informó que el operativo fue resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.

Para denunciar de manera anónima posibles puntos de extracción, almacenamiento, transporte o comercialización irregular de combustible, las autoridades mantienen disponible el 089.

