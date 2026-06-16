Bolas mágicas... encuentran metanfetamina dentro de esferas artesanales en Guadalajara

Encontraron más de 10 kilos de metanfetamina dentro de unas esferas artesanales en Guadalajara, Jalisco. El cargamento fue enviado por medio de una empresa de mensajería.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una autorización judicial para intervenir correspondencia y abrir un paquete detectado en una empresa de paquetería, luego de recibir una denuncia anónima.

Durante la diligencia participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos especializados y un binomio canino, quienes realizaron la inspección bajo supervisión judicial.

¿Dónde encontraron la metanfetamina asegurada en Guadalajara?

La revisión se llevó a cabo en una empresa de mensajería ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara. Dentro de un huacal fueron localizadas cinco esferas artesanales que ocultaban 20 envoltorios con aproximadamente 10 kilos 100 gramos de una sustancia cristalina con características similares a la metanfetamina, así lo informaron las autoridades.

Tras el hallazgo, el cargamento fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes.

Obtiene #FGR autorización judicial para abrir correspondencia que contenía más de 10 kilos de metanfetamina en #Jalisco. https://t.co/pDubwJB853 pic.twitter.com/DgYD2hPfVb — Jalisco (@FGR_Jal) June 16, 2026

¿Cómo obtuvo la FGR la autorización para abrir el paquete?

De acuerdo con la dependencia, la apertura de la correspondencia fue posible gracias a una autorización emitida por un juez federal especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

La medida forma parte de una técnica de investigación contemplada en la ley, la cual permite revisar envíos postales o de mensajería cuando existen indicios sobre la posible comisión de un delito.

La droga asegurada será sometida a los análisis periciales correspondientes para confirmar su composición y determinar su posible destino.

Por su parte, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para identificar a las personas involucradas en el envío y esclarecer el origen del cargamento.