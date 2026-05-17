Inhabilitan cinco narcolaboratorios con diversas sustancias químicas ; el golpe criminal supera los 650 mdp

El Gabinete de Seguridad federal dio un golpe importante a los grupos criminales que fabrican las drogas sintéticas en el país. A través de trabajos de inteligencia, elementos de la Semar, en conjunto con la SSPC y la FGR, ubicaron y desmantelaron cinco narcolaboratorios y un terreno de acopio en zonas rurales de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

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Nuestro personal encabezó operativos coordinados con la SSPC y la FGR que permitieron desmantelar cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, utilizados para la producción de drogas sintéticas.

Gracias a las labores de inteligencia, recorridos… pic.twitter.com/UbpOzNU99u — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 17, 2026

El rastro de "El Jardinero" en Nayarit

Durante los recorridos de vigilancia en las inmediaciones de El Capomo, Nayarit, el personal naval detectó un punto de almacenamiento donde se resguardaban 780 kilogramos de metanfetamina sólida y 300 litros de la misma sustancia en estado líquido.

De acuerdo con las investigaciones federales, este cargamento específico pertenecía a la estructura de Audias Flores, alias "El Jardinero", identificado como un jefe de plaza de alto nivel encargado de coordinar la fabricación y el tráfico de cristal en esa zona costera.

Desmantelan narolaboratorio en El Saucillo, Jalisco

En el estado de Jalisco, las fuerzas federales ubicaron otro laboratorio oculto en el poblado de El Saucillo. Al ingresar al sitio, los uniformados aseguraron cerca de 600 kilos de producto terminado listo para su distribución.

Además del narcótico, en el lugar se hallaron 750 litros de precursores químicos esenciales y 425 kilos de otras sustancias sólidas que eran mezcladas en recipientes industriales para acelerar el proceso de cocinado.

Sinaloa y el desmantelamiento en Corral Viejo

El estado de Sinaloa concentró la mayor cantidad de laboratorios intervenidos durante esta jornada, principalmente en el poblado de Corral Viejo. En este punto, los marinos desmantelaron tres laboratorios distintos en eventos continuos.

En uno de ellos se encontraron mil kilos de metanfetamina, de los cuales 400 kilos todavía estaban en proceso de secado sobre lonas y otros 600 seguían hirviendo en contenedores. También se incautaron toneladas de ácido tartárico, ácido acético y sosa cáustica.

SOSA cáustica y químicos en Corralejo

El quinto laboratorio de la lista fue localizado en la comunidad de Corralejo, también en territorio sinaloense. Este sitio destacaba por su capacidad de almacenamiento de insumos líquidos, ya que las autoridades encontraron mil 500 litros de producto terminado y una reserva de 2 mil 500 litros de precursores químicos de uso restringido.

Para realizar las mezclas, los operadores del campamento contaban con más de una tonelada de sosa cáustica y herramientas industriales para el manejo de químicos corrosivos.

En seguimiento a las acciones para combatir la producción de drogas, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico desmantelaron cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.



En estas acciones se aseguró más de una tonelada de metanfetamina; además, se… pic.twitter.com/H1LJ8jvPhk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 17, 2026

Un golpe de 650 millones de pesos

Para evitar que estos espacios volvieran a ser utilizados por los grupos criminales, todo el equipo, las ollas de peltre, las tinas y los precursores químicos fueron inutilizados en el lugar por el personal de la Marina.

Los materiales y las muestras de la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para abrir las carpetas de investigación correspondientes.

La afectación total a las finanzas de las organizaciones delictivas se tasó en más de 650 millones de pesos.