¡Al estilo Breaking Bad! Hallan laboratorio de metanfetaminas en Universidad Estatal de Michigan

Una investigación por daños a la propiedad y allanamiento en la Universidad Estatal de Michigan (MSU) derivó en el hallazgo de un laboratorio para la producción de metanfetaminas dentro de Wells Hall, el edificio académico de mayor tamaño en la institución. El incidente provocó la evacuación y el cierre prolongado de las instalaciones durante una semana de exámenes.

The university has been alerted to the presence of an unidentified chemical in Wells Hall. While emergency personnel evaluate the substance, and out of an abundance of caution, the university has decided to evacuate Wells Hall. The health and safety of our campus community is our… — MSU (@michiganstateu) April 27, 2026

Sorprendido con un arsenal químico

El operativo comenzó la noche del domingo 26 de abril de 2026, alrededor de las 9:30 p.m., cuando la policía del campus respondió a un reporte de un posible intruso en el edificio.

Los oficiales localizaron a un sujeto en el quinto piso de Wells Hall. El individuo fue identificado como Xin Tong, de 31 años.

Al momento del contacto, Tong portaba entre cuatro y cinco mochilas y maletas de lona.

Tras obtener una orden de registro, los investigadores hallaron diversos contenedores con líquidos, algunos sin etiquetar. Entre las sustancias encontradas —que pueden adquirirse legalmente en tiendas o internet— figuran: perlas de hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, metanol, alcohol isopropílico, acetona y butano.

Cargos graves y daños a la propiedad

El Departamento de Policía y Seguridad Pública de MSU (DPPS) informó que el edificio sufrió daños materiales significativos, los cuales están "directamente relacionados" con la presunta actividad criminal.

Xin Tong fue presentado ante la corte el miércoles 29 de abril. Enfrenta cargos por destrucción maliciosa de un edificio por un monto superior a los 20,000 dólares y un cargo por operar/mantener un laboratorio de metanfetaminas.

El juez le impuso una fianza de 500,000 dólares en efectivo o fianza, por lo que permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Ingham. Hasta el momento, las autoridades han declinado confirmar si el detenido tiene algún vínculo previo con la universidad como estudiante o empleado.

Impacto en la comunidad universitaria

La presencia de químicos desconocidos en suelos y puertas obligó a la clausura total del inmueble para labores de limpieza y control ambiental.

El edificio permanecerá cerrado al menos hasta el viernes 1 de mayo, mientras se garantiza que el aire y las superficies sean seguros para los estudiantes.

Debido a la importancia del edificio, la universidad se vio obligada a reprogramar y reubicar múltiples exámenes finales que estaban previstos para esta semana.

En la investigación participaron la Policía Estatal de Michigan, el FBI, el Departamento de Bomberos de East Lansing y la oficina de Salud y Seguridad Ambiental de MSU.

