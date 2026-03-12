DEA colabora en operativo en Colima; cae líder con 14 millones de dosis de fentanilo

Dos acciones operativas en este municipio derivaron en la detención de un presunto líder criminal y el aseguramiento de un cargamento de 270 kilogramos de fentanilo en Colima. La intervención se derivó tras el apoyo de la Aministación de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el trabajo de campo de instituciones mexicanas, localizando dos inmuebles que funcionaban como centros de logística para narcóticos sintéticos.

Durante los cateos, los elementos federales detuvieron a Yair “N”, identificado como la cabeza de una célula dedicada a la venta y trasiego de fentanilo y metanfetamina. Junto con él, fueron capturadas otras personas, sumando un total de seis detenidos puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Villa de Álvarez: Laboratorio y bodega bajo resguardo en Colima

Las tareas de inteligencia permitieron ubicar domicilios específicos que servían como puntos críticos para la operación delictiva en la región. Al ejecutar las órdenes judiciales, el personal de seguridad desmanteló la siguiente infraestructura:



Laboratorio clandestino: Equipado para la producción de sustancias ilícitas.

Equipado para la producción de sustancias ilícitas. Bodega de almacenamiento: Espacio destinado al resguardo de narcóticos antes de su distribución.

Espacio destinado al resguardo de narcóticos antes de su distribución. Aseguramiento de droga: Se recuperaron aproximadamente 270 kilos de una sustancia con características de fentanilo, presentada tanto en polvo como en pastillas.

Derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , y como resultado del intercambio constante de información con @DEAHQ, se llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez,… pic.twitter.com/D4rMwYlqJO — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 12, 2026

Detalle del Decomiso Cantidad Estimada Peso total de fentanilo 270 kilogramos Equivalencia en dosis 14 millones de unidades Inmuebles sellados 2 propiedades en Villa de Álvarez

DEA presiona en México para el combate vs narcotráfico

El intercambio de información con la administración de control de drogas estadounidense (DEA) ayudó en el seguimiento de las rutas de distribución de la célula liderada por Yair "N". Las autoridades mexicanas implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar las pruebas que un Juez de Control requería para otorgar las órdenes de cateo.

En el despliegue participaron elementos de la SSPC, FGR, Secretaría de Marina, Defensa y la Guardia Nacional. Tras el operativo, los domicilios quedaron bajo resguardo oficial y se informó a los detenidos sobre sus derechos constitucionales antes de su traslado. Según el reporte oficial, el volumen incautado evitó que millones de dosis llegaran a manos de consumidores en el país y en el extranjero.