Otro crimen sacude al Movimiento del Sombrero: matan a coordinador municipal en Tijuana tras homenajear a Carlos Manzo

A balazos y en plena jornada de homenaje a Carlos Manzo, asesinaron a José Alfredo García Gutiérrez, coordinador municipal del Movimiento del Sombrero en Tijuana, Baja California. El hombre, de 55 años, habría sido atacado cuando intentaba auxiliar a un sobrino que presuntamente era víctima de extorsión. El crimen ocurrió el domingo 1 de noviembre, un año después del asesinato del fundador de la agrupación.

García Gutiérrez fue agredido sobre la calle Acueducto, en el cruce con Simón Bolívar, en la colonia Reforma, delegación Sánchez Taboada. Tras el reporte de detonaciones, personal de seguridad acudió al lugar y localizó tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

De acuerdo con el testimonio de un familiar, el coordinador habría llegado hasta ese punto para ayudar a su sobrino ante una presunta situación de extorsión. Sin embargo, terminó siendo blanco de un ataque armado que le arrebató la vida.

Lo asesinaron el día del homenaje a Carlos Manzo

La fecha del homicidio tampoco pasó inadvertida, horas antes de ser asesinado, García Gutiérrez había participado en una movilización para recordar a Carlos Manzo, fundador del Movimiento del Sombrero, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, Michoacán.

Un año después de aquel crimen, la agrupación volvió a recordar a su fundador, pero la jornada terminó marcada por otro asesinato: el de uno de sus coordinadores municipales en Tijuana.

Descarta dirigente estatal relación directa con su actividad política

Tras conocerse el homicidio, Leopoldo Sánchez, dirigente estatal del Movimiento del Sombrero, señaló que, hasta donde tenía conocimiento, el asesinato no estaría relacionado directamente con las actividades políticas de García Gutiérrez.

Por ahora, no existe una conclusión oficial sobre el móvil del ataque ni sobre la identidad de los responsables.

La Fiscalía de Baja California abrió una investigación para esclarecer el homicidio y determinar qué ocurrió aquella noche en la colonia Reforma.