Leví Peralta solo fue a dar clases: Asesinan a maestro dentro de una secundaria técnica en Oaxaca

La violencia volvió a sacudir al estado de Oaxaca, y esta vez dentro de las aulas de una escuela. El maestro Leví Peralta, de 44 años, fue asesinado a tiros dentro de la Secundaria Técnica número 69, en San Blas Atempa.

El crimen desató la indignación de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes no solo marcharon para exigir justicia, sino también le realizaron una ceremonia en su honor.

Asesinan a profesor dentro de una secundaria en Oaxaca

Los hechos ocurrieron el martes 13 de octubre dentro de las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Número 69, ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con los primeros reportes, personas armadas ingresaron al plantel y abrieron fuego contra el docente. Aunque algunas versiones señalan que Leví Peralta se encontraba en su cubículo cuando ocurrió el ataque, otras indican que estaba dando clases al momento de la agresión.

Tras el ataque armado, policías municipales lo trasladaron a un hospital del ISSSTE en Tehuantepec , pero las heridas eran tan graves que prácticamente fue imposible salvarle la vida.

Por obvias razones, los estudiantes fueron desalojados de inmediato, además se obligó a la suspensión de clases para garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

¿Quién era el maestro Leví Peralta Regalado?

Leví Peralta Regalado tenía 44 años y se desempeñaba como coordinador académico de la Escuela Secundaria Técnica Número 69.

Además de su labor educativa, también era secretario general de la Delegación Sindical D-II-333, perteneciente a la Sección 22 de la CNTE y formó parte del Comité Ejecutivo Seccional durante el periodo 2012-2016.

Tras darse a conocer su cobarde asesinato, integrantes del magisterio condenaron la agresión y exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno investigar el caso y detener a los responsables.

Le dan el último adiós al profesor en Oaxaca

Este miércoles 14 de octubre, docentes de la Sección 22 marcharon en Tehuantepec para exigir justicia por el asesinato de su compañero, quien presuntamente habría sido ultimado luego de denunciar a un alumno por la supuesta venta de drogas.

La marcha comenzó a las 9:00 horas, con una concentración a la altura de la Preparatoria Número 4, desde donde los participantes avanzaron rumbo a la secundaria donde ocurrió el ataque.

Más tarde, el magisterio realizó un homenaje póstumo al profesor, en el que se llevó a cabo el último pase de lista, donde su esposa aseguró que no descansará hasta que se le haga justicia al profesor Leví.

Mientras continúan las investigaciones, sus compañeros mantienen la exigencia de que el asesinato no quede impune y de que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros para estudiantes y maestros.