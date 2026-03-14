CNTE invade cancha en el Zócalo preparada para evento rumbo al Mundial 2026

La tarde del viernes 13, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ingresaron a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), donde actualmente se encuentra instalada una cancha de futbol improvisada que será utilizada para una clase masiva rumbo al Mundial.

Los manifestantes de la Sección 9 entraron al espacio pese a que el lugar ya está preparado para la actividad deportiva.

Una vez dentro, se formaron sobre la cancha, se tomaron una fotografía y posteriormente se retiraron del sitio sin que se registraran mayores incidentes.

#LoÚltimo | Manifestantes, de la CNTE, entraron a la plancha del Zócalo capitalino sin importarles que esté colocada una cancha de futbol improvisada en donde se llevará a la Clase Masiva que busca romper el récord Guinness.



Los manifestantes se formaron, tomaron una foto y se… pic.twitter.com/0I1ukWtmCb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

Clase masiva de futbol en el Zócalo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer que el próximo domingo 15 de marzo, se espera que participen más de 10 mil personas en la Clase de Futbol más Grande del Mundo, en el Zócalo.

Este evento busca romper un Récord Guinness como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial 2026. La jefa de Gobierno explicó que niñas, niños, jóvenes y adultos de cualquier edad podrán integrarse a la clase masiva, siempre y cuando realicen un registro previo en línea a través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

Recordó que el récord actual de esta actividad se realizó en Seattle, Estados Unidos, con la participación de 1,038 personas, cifra que se busca superar ampliamente en el Zócalo.

⚽🔥 La cancha está lista para ti.

Estamos a nada de hacer historia en la Clase de Fútbol Más Grande del Mundo… ¡es momento de jugar juntos! 🙌✨#ClaseDeFútbolMásGrandeDelMundo#LaPelotaVuelveACasa#SomosFamiliaDeportiva#UnRécordParaLaHistoria pic.twitter.com/asfwxMaIwb — Instituto del Deporte de la Ciudad de México (@DeporteCDMX) March 12, 2026

La clase tendrá una duración de 35 minutos y requerirá que las y los participantes se mantengan completamente activos durante toda la actividad. Para participar, los asistentes deben registrarse en línea y generar un documento de inscripción que deberá imprimirse y firmarse para recoger su kit de participación, el cual incluye número y chip.

Además, recordó que la capital ha sido sede de importantes competencias futbolísticas como los mundiales de 1970 y 1986, y ahora se prepara nuevamente para recibir el torneo internacional en 2026.