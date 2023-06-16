¿El asesino estaba en casa? Matan a tiros a 3 niños en Clermont, EU

Tres niños de 3, 4 y 7 años fueron asesinados a tiros en la ciudad de Clermont Estados Unidos (EU). El tiroteo ocurrió este jueves 15 de junio poco antes de las 4:15 de la tarde en una casa cerca de la esquina de Laurel Lindale Road y Clermontville Laurel Road, en la que únicamente se encontraban los menores y sus padres.

De acuerdo con la policía del condado de Clermont todo comenzó cuando se atendió una llamada de emergencia en la que una mujer desconocida dijo que “le habían disparado a sus bebés”. Posteriormente, otra denuncia anónima indicó que había visto a una niña corriendo por la calle diciendo que "su padre estaba matando a todos".

De inmediato la policía acudió al llamado para encontrar a Chad Doerman, un hombre de 32 años, que permanecía sentado a las afueras de la ubicación que había sido reportada. El sujeto fue identificado como el propietario de la casa y padre de los niños.

Así fue como la madre se enteró de la muerte de sus hijos

Dentro de la ubicación también se encontró a los tres menores de 3, 4 y 7 años inconscientes, sin signos vitales y con varias heridas de bala. En tanto, una mujer identificada como la madre de los niños, también fue hallada en el patio trasero del domicilio con notables lesiones provocadas por un arma de fuego.

La mujer de 34 años fue trasladada al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, para verificar su estado de salud y rendir la declaración pertinente. Minutos más tarde fue notificada de la muerte de sus hijos.

Asesinan a tiros a 3 niños en Clermont, EU|Pexels

Policía de Clermont señala a padre como principal sospechoso de matar a los menores

Debido a que los investigadores no encontraron la cerradura de la entrada forzada se sospecha que el principal sospechoso del tiroteo podría ser el padre de los niños; "no parece haber una amenaza externa para la comunidad", dijeron los oficiales a medios de comunicación.

Aunque se ha señalado a Chad Doerman, de 32 años como el principal sospechoso, hasta ahora la policía del condado de Clermont en Estados Unidos no ha emitido una declaración oficial, ya que la autopsia de los menores aún continua su curso y la investigación no ha sido cerrada.