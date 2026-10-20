“Por favor, no me mates": Así asesinaron a odontólogo por una supuesta pieza dental mal colocada en Nogales, Sonora

Un terrible hecho de violencia causó terror y conmoción en el municipio de Nogales, Sonora, luego de que un paciente de origen estadounidense atacara a balazos a su odontólogo en un estacionamiento.

A pesar de que la víctima le suplicó que no le disparara, el agresor detonó su arma de fuego en contra de la víctima hasta asesinarla.

Esto es lo que se sabe del terrible hecho donde un dentista terminó sin vida.

Paciente ataca a balazos a dentista en Nogales

El crimen ocurrió en el municipio de Nogales, donde el odontólogo Amed de Jesús “N”, de 42 años de edad, fue interceptado en un estacionamiento por uno de sus pacientes.

El sujeto armado presuntamente lo siguió para reclamarle por una pieza dental que consideraba mal puesta durante un que se le hizo antes.

Odontólogo suplica por su vida antes de ser asesinado en Sonora, por uno de sus pacientes



Este le disparó en venganza por una pieza dental mal colocada



El agresor murió durante el operativo para detenerlo



📹 @AztecaNoticias pic.twitter.com/4tLp42Gsj4 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 20, 2026

Odontólogo suplica por su vida antes del ataque

En imágenes que circularon en redes sobre el caso, se puede ver el momento en que el dentista intenta detener el ataque y le suplica al agresor que no le dispare.

Aunque el sujeto se acerca a corta distancia y, sin importarle los gritos de súplica del dentista, le dispara en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

Agresor tenía antecedentes penales en Estados Unidos

Tras registrarse el homicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora identificó al presunto responsable como Ernest “N”, o Ernesto “N”, de 30 años de edad y nacionalidad estadounidense.

Las autoridades del estado confirmaron que el sujeto tenía antecedentes criminales con las autoridades de Estados Unidos.

Abaten al sospechoso de asesinar al odontólogo durante operativo de captura

Luego de obtener la orden de aprehensión, las autoridades llevaron a cabo un operativo de localización en la zona para detener al sospechoso.

Durante el despliegue, el sujeto disparó contra los agentes de policía, quienes respondieron a la agresión y terminaron por abatir al responsable en el lugar.

Agresión contra odontólogo quedó registrada en video

El asesinato del especialista quedó grabado por cámaras del estacionamiento del lugar y luego fue publicado en redes sociales, donde el hecho se hizo viral.

La terrible violencia que se vivie en el estado y en el país provoca miedo y falta de protección entre la población.